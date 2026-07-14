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Femminicidio Martina Carbonaro, Alessio Tucci: «Chiedo scusa ma non perdono»

14 Luglio 2026 - 10:33 Alessandro D’Amato
martina carbonaro alessio tucci scusa perdono
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L'ex fidanzato reo confesso dell'omicidio parla in una dichiarazione spontanea durante l'udienza del processo a Napoli
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«Mi dispiace per Martina. Chiedo scusa ma non perdono. Perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. Io non ho mai minacciato lei e altri. Ho sentito un messaggio che abbiamo sentito alla scorsa udienza – “devi morire per amore” – intendevo dire “come sto soffrendo, io devi soffrire tu”, non intendevo cose assurde». È iniziata con una dichiarazione spontanea di Alessio Tucci, il 20enne reo confesso, l’udienza del processo a Napoli per l’omicidio della sua ex fidanzata Martina Carbonaro.

«Mi dispiace per Martina»

Tucci visibilmente commosso, ha pronunciato queste parole davanti alla mamma di Martina, Enza Cosentino, che scuotendo la testa gli rivolgeva uno sguardo verso uno dei monitor presenti nell’aula 116. Dopo le intemperanze tra le due famiglie avvenute in occasione della prima udienza, l’imputato può essere presente al processo solo in videoconferenza. «Continuo a chiedere scusa alla famiglia», ha ribadito Tucci. «Perdono no, per questa cosa orrenda. Ancora oggi, è passato un anno, non ho capito cosa sia successo quel giorno, per me è un incubo, non c’è un minuto in cui non penso alla ragazza. Penso cosa sta facendo là fuori, ma lei non c’è più».

E ancora: «Le volevo tantissimo bene, sono consapevole e pagherò fino all’ultimo, ma non ho capo quello che è successo. Ho sempre fatto bene, ho lavorato, non ho capito quello che è successo. Non se lo meritava, adesso mi importa solo di lei che non c’è più, purtroppo è andata così».

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