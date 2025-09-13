«Martina Carbonaro è stata colpita quattro volte alla testa con un masso», l’esito dell’autopsia sulla 14enne uccisa dall’ex: «Agonia durata un’ora»

Gli esiti dell'esame confermano quello che aveva dichiarato il femminicida Alessio Tucci nell'interrogatorio al pm. Sono stati, inoltre, trovati segni sul collo della vittima: «Forse il 17enne ha provato a soffocarla»

Martina Carbonaro era girata di spalle, dopo aver rifiutato l’abbraccio dell’ex fidanzato Alessio Tucci, quando il 17enne l’ha colpita alla nuca con un masso. Poi altri tre colpi, uno dopo l’altro, quando la 14enne era già crollata a terra senza sensi sul pavimento dello stabile dove un tempo risiedeva il custode dell’ex stadio comunale di Afragola. È il quadro messo in luce all’autopsia condotta dalla dottoressa Raffaela Salvarezza, della Asl Napoli Nord, su disposizione della procura di Napoli Nord. Dopo la morte è stata trascinata e nascosta sotto detriti di vario tipo e vecchi arredi mentre, per almeno un’ora, la giovane ragazza era viva ma agonizzante.

I colpi di Tucci quando Martina Carbonaro era indifesa

A raccontare la dinamica dell’aggressione, consumatasi negli ultimi giorni dello scorso maggio, era stato proprio l’ex fidanzato. Secondo quanto ha stabilito la perizia, a un primo colpo sulla nuca sarebbe seguita una sassata sul lato sinistro del volto, una sul volto e una in fronte. Gli ultimi due, è l’ipotesi degli investigatori, sferrati quando la 14enne era ormai indifesa a terra. La morte sarebbe arrivata entro un’ora a causa dei violenti traumi rimediati.

I segni sul collo di Martina: «Forse Alessio Tucci ha provato a soffocarla»

L’attenzione degli specialisti si è soffermata anche su una serie di segni presenti sul collo della vittima. Bisogna ancora stabilire con certezza se siano il risultato del trascinamento e occultamento del corpo oppure se siano tracce di un tentato soffocamento. Dopo aver nascosto Martina Carbonaro, forse ancora in vita, Tucci è tornato a casa e ha ricominciato a comportarsi come se nulla fosse. Anzi, unendosi alla famiglia della 14enne nelle prime ore di ricerche.