Martina Carbonaro «nascosta quando ancora respirava», poi Alessio Tucci è uscito con gli amici: i tentativi di depistaggio e l’aggravante della crudeltà

Oggi il giovane sarà sentito dal gip per l'interrogatorio di garanzia. Il pm di Napoli Nord starebbe valutando l'aggravante della crudeltà e aspetta i risultati dell'autopsia per capire quanto è durata l'agonia della giovane. Intanto il 18enne, in carcere a Poggioreale, ha ricostruito cosa è avvenuto dopo l'omicidio

Ha cancellato le chat dal cellulare di Martina Carbonaro, dopo averla uccisa con un sasso, e ne ha nascosto il cellulare. Poi è uscito dal retro della casa abbandonata del custode dello stadio di Afragola, ha gettato la sua t-shirt bianca – probabilmente sporca di sangue – in un cassonetto e si è diretto a casa. Qui ha chiesto alla madre di lavare i suoi pantaloni, si è sciacquato rapidamente sotto la doccia, ha mangiato qualcosa per cena ed è uscito tranquillamente con gli amici. È questa la prima versione fornita agli inquirenti da Alessio Tucci, il quasi 19enne accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere e ora in carcere a Poggioreale.

Un’accusa a cui nelle ultime ore il pm di Napoli Nord, Alberto Della Valle, ha aggiunto l’aggravante di crudeltà. Secondo la procura, Tucci avrebbe colpito la 14enne «con forza micidiale» con un sasso di grosse dimensioni anche quando lei era ormai a terra, inerme. Poi, il giovane muratore avrebbe nascosto sotto un armadio e una montagna di rifiuti il corpo della ragazza mentre lei, forse, ancora respirava.

L’aggravante della crudeltà e il dubbio della procura: «Martina era ancora viva quando l’ha nascosta»

A chiarire se la procura potrà appesantire il quadro accusatorio a carico del 18enne sarà l’autopsia, disposta sul cadavere di Martina Carbonaro. Il medico legale dovrà infatti stabilire se la 14enne fosse ancora in vita quando, dopo essere stata ripetutamente colpita, venne abbandonata sotto un cumulo di detriti. E quindi se la ragazza, durante la sua agonia, potesse ancora essere salvata con un pronto intervento dei soccorsi, che Alessio Tucci avrebbe potuto chiamare.

I tentativi di depistaggio e la finzione di Alessio Tucci: «L’ho salutata e sono andato a casa»

Fin dal primo momento, dall’aggressione violenta e dal massacro di Martina Carbonaro, il 18enne avrebbe però tentato di nascondere qualunque traccia. Il cellulare della ragazza, da cui il giovane ha eliminato le chat che lo riguardavano, è stato ritrovato sotto un’intercapedine. Quello stesso smartphone su cui, dalle 20.32 quando i due ex fidanzati sono ripresi da una telecamera di sorveglianza mentre si avvicinano al casolare abbandonato vicino allo stadio, i genitori di Martina Carbonaro provano disperatamente a contattarla la sera di lunedì 26 maggio.

Poi, denunciata la scomparsa della figlia, tra i primi a unirsi alle ricerche quella notte c’è proprio Alessio Tucci. «Non so niente, ci siamo salutati e sono tornato a casa», aveva rassicurato così i familiari della vittima. Ha continuato a negare anche dopo essere stato sentito la prima volta dagli inquirenti, crollando solo quando il pm gli ha mostrato il video che lo mostrava in compagnia della sola Martina alle porte dello stabile abbandonato.