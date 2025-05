Il padre di Martina Carbonaro: «Era in auto con me: quando ho capito che era stato lui». La frase minacciosa dalla madre di Alessio Tucci

La ricostruzione dei genitori della ragazzina uccisa a colpi di pietra dal suo ex fidanzato. Il 19enne aveva finto di aiutare le ricerche dopo la scomparsa di Martina Carbonaroi: «Ha giurato di non c'entrare niente»

«Avevo in macchina con me l’assassino di mia figlia e non lo sapevo». Sono le parole di Marcello, il padre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. «Alessio per me era come un altro figlio, me lo sono portato al mare, mangiava a casa mia, a volte dormiva pure da noi. E lui me l’ha massacrata, uccisa peggio di un cane», dice a colloquio con Maria Novella De Luca de la Repubblica. Marcello racconta quando ha realizzato che Alessio poteva essere il femminicida di Martina: «È stato come un lampo quando Alessio mi ha detto: “Ora vi saluto, vado a farmi una doccia e mamma mi aspetta con il piatto a tavola”. Lì ho capito che era stato lui. Non chiedetemi perché ma per me è stato evidente».

Il racconto della madre di Martina Carbonaro

La madre Fiorenza Cossentino, dopo il femminicidio, ha dichiarato di aver «pensato immediatamente che lui potesse entrarci qualcosa». Lui, però, all’inizio ha finto. «Lui è stato sempre con noi, è venuto a cercare Martina in macchina con noi. Sia lui che il padre. Gli ho proprio chiesto se le avesse fatto qualcosa. E lui mi ha giurato di no». In un’intervista al Corriere della Sera, la madre ha ricostruito i comportamenti del 19enne dopo la scomparsa della figlia, lo scorso 26 maggio. «Diceva che non riusciva più a dormire. Che era andato a casa solo per farsi una doccia, ma voleva subito tornare a cercarla. Mio marito ci ha pensato prima di me, ha detto: “Ma non è che questo si è fatto la doccia perché era sporco del sangue di Martina?”. Ci aveva visto giusto», ha raccontato.

L’avvertimento della madre di Alessio: «Stai attenta a tua figlia»

La donna riferisce anche di aver ricevuto un avvertimento dalla madre di Alessio Tucci. «Quando Martina ha deciso di rompere con Alessio la mamma è venuta da me e mi ha detto: ”Stai attenta a tua figlia”. Certo il tono non mi è piaciuto. E visto quello che è successo dopo, avevo ragione a non fidarmi più. Non so se fosse una minaccia o un avvertimento, non l’ho ancora capito. Ma di cosa dovevo guardarmi?», ha dichiarato. Quanto al rapporto tra la figlia e Alessio, Fiorenza Cossentino ha riferito di aver scoperto solo ora che il ragazzo era già stato violento in passato. Tuttavia, che Martina non stesse più bene con lui le era molto chiaro: «Io a Martina ho detto che se non se la sentiva più di stare con lui doveva lasciarlo perdere. E io l’avevo capito già da tempo che non si sentiva più a suo agio con quel ragazzo. Una mamma lo sente quando la figlia non è tranquilla. Ci sono tanti piccoli segnali che solo una madre sa cogliere».