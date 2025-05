Fernanda Di Nuzzo: la maestra accoltellata a Grugliasco dal marito è morta

Pasquale Piersanti ha colpito la moglie davanti alla figlia

Fernanda Di Nuzzo, maestra d’asilo 61enne accoltellata ieri 28 maggio dal marito Pasquale Piersanti a Grugliasco, è morta stamattina all’ospedale Le Molinette di Torino. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime: colpita da più fendenti all’addome, era stata sottoposta a un intervento chirurgico con asportazione della milza.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo ha colpito la moglie all’addome con più fendenti, davanti alla figlia di 24 anni, che non è stata aggredita. L’aggressione è avvenuta nell’appartamento di famiglia in via Moncalieri 47, al culmine di una lite e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Paolo Scafi. Dopo l’aggressione Piersanti si è barricato in casa. Ha aperto solo all’arrivo dei militari. È stato accompagnato in ospedale in stato di shock, con ferite che avrebbe riportato durante la colluttazione.