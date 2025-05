Martina Carbonaro: trovata morta la 14enne scomparsa da Afragola. Interrogato l’ex

Il corpo si trovava in un edificio diroccato vicino all'ex stadio Moccia

Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa nei giorni scorsi da Afragola, è stata ritrovata senza vita. La denuncia di scomparsa da parte della madre risale al 26 maggio. Il cadavere della minorenne si trovava in un edificio diroccato adiacente all’ex stadio Moccia nella cittadina in provincia di Napoli. Ora il suo ex fidanzato si trova nella caserma dei carabinieri. Indaga la procura di Napoli Nord. I militari ce lo hanno portato da ieri notte. Già nel primo pomeriggio si ispezionava il luogo dove poi è stato trovato il cadavere della giovane. Tra le persone che abitano nelle adiacenze dell’ex stadio e le mamme si rincocorrevano voci di un presunto ritrovamento, prima del corpo e poi degli indumenti della giovane.

L’interrogatorio

La mamma dell’adolescente ha riferito che la figlia non si era mai allontanata da casa senza dar notizie di sé prima dell’altra sera. L’ultimo contatto telefonico è stato intorno alle 20.30, quando ha detto che sarebbe tornata a breve, poi la ragazza non ha più risposto. Era uscita dalla sua abitazione verso le 19:00, con indosso jeans e una maglietta nera, insieme a un’amica per prendere un gelato e poi avrebbe incontrato, ha riferito la madre, il suo ex fidanzato. Antonio Pannone, sindaco di Afragola, parla di «immane tragedia che sconvolge la nostra comunità di fronte alla barbarie di chi non rispetta la libertà e la dignità femminile. Esprimo alla famiglia di Martina il più profondo cordoglio della Città di Afragola e sono certo che nulla resterà di intentato nelle indagini in corso per assicurare alla giustizia il responsabile di un delitto così efferato».