La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video

Fa discutere il video che ritrae un tiktoker di Afragola in compagnia di Fiorenza Cossentino, madre della 14enne di Afragola uccisa dall'ex fidanzato

Per alcuni è un modo come un altro per ricordare una persona che non c’è più, per altri è una vera e propria mancanza di rispetto, se non addirittura un tentativo di lucrare su una tragedia. Sta facendo discutere un filmato diventato virale sui social che ritrae la madre di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola (Napoli), in compagnia di un ragazzo che prepara un hot dog. Nel video, la donna indossa una maglietta in ricordo proprio della figlia scomparsa, mentre lui prepara il panino preferito di Martina.

Il video e le polemiche sui social

«Lei veniva sempre da me», dice il ragazzo in apertura del video. E poi comincia la preparazione dell’hot dog proprio, come era solita ordinarlo Martina: maionese, ketchup, cipolla croccante, paprika e formaggio. Per quasi tutto il video, Fiorenza Cossentino – madre della 14enne uccisa – tiene lo sguardo basso. Un dettaglio che sui social sono in molti a notare. Eppure, in tanti le contestano la decisione di aver accettato di girare quel video: «Non ci sono parole, siamo oltre ogni limite». Ma tra le centinaia di commenti c’è anche chi invita a non giudicare la donna e rispettare il suo dolore: «Non tutti reagiscono alle tragedie nello stesso modo…», scrive un altro utente.