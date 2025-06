Alessio Tucci trasferito dal carcere di Poggioreale «per motivi di sicurezza»: accolta la richiesta dei suoi legali

L'avvocato dei genitori di Martina Carbonaro: «Lasciati solo dopo l'omicidio brutale della figlia, serve un supporto psicologico immediato»

Alessio Tucci, il 18 enne reo confesso dell’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola (Napoli), è stato trasferito dal carcere napoletano di Poggioreale in un altro penitenziario della regione. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza. È stata accolta, dunque, la richiesta presentata da Mario Mangazzo, legale del giovane. Ma oltre alla sicurezza del 18enne c’è un altro episodio che ha convinto i giudici a optare per il trasferimento di Tucci. «I familiari – spiega il legale all’Ansa – erano stati importunati in occasione della consegna di un borsone con indumenti al loro parente all’esterno della casa circondariale».

Il legale della famiglia Carbonaro: «I genitori di Martina sono stati lasciati soli»

Nel frattempo, torna a farsi sentire anche Sergio Pisani, l’avvocato della famiglia di Martina Carbonaro, che invoca più attenzione per i genitori della ragazza uccisa. «Dopo l’omicidio brutale di una figlia, non è accettabile che una madre ed un padre vengano lasciati soli, senza alcun supporto psicologico immediato, senza assistenza, senza un minimo di tutela umana», denuncia l’avvocato. «Nessuno può pretendere razionalità o comportamenti “coerenti” da genitori che si ritrovano catapultati in un incubo, in uno stato di shock profondo e prolungato. Quando si subisce un trauma simile, la mente si frantuma, e può portare a gesti o parole che vanno letti per ciò che sono: il linguaggio della disperazione, della frattura psichica, del dolore assoluto», continua il legale. Il suo riferimento, con ogni probabilità, è alle polemiche generate dal video pubblicato sui social da un tiktoker di Afragola in cui compare anche la madre di Martina Carbonaro.