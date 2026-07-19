Bologna, 43enne muore durante un intervento della polizia: era stato bloccato e ammanettato a terra con delle fascette

Il dramma nel primo pomeriggio di oggi in via Svevo, al rione Pilastro. L'uomo era in forte stato di agitazione ed era stata allertata anche un'ambulanza

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 19 luglio, a Bologna, nel rione Pilastro. Un uomo di 43 anni, di origine marocchina e identificato con le iniziali A.F., è morto in via Svevo durante un intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto riporta l’edizione bolognese di Repubblica, l’allarme era scattato già in mattinata, quando l’uomo, che risiedeva nello stabile della via, ha iniziato a mostrare un forte stato di agitazione, le cui cause (tra cui la possibile assunzione di sostanze) sono ancora da accertare.

L’intervento delle forze dell’ordine

Per contenere la situazione, sul posto sono accorse sia un’ambulanza del 118 sia una volante della polizia. Secondo quanto riporta Ansa, gli agenti nel tentativo di calmare il 43enne, che nel frattempo avrebbe dato dei colpi alla volante, alla presenza anche dei sanitari, gli avrebbero prima spruzzato dello spray urticante e poi lo avrebbero immobilizzato a terra bloccandolo con delle fascette di plastica. È stato proprio durante le fasi dell’intervento che l’uomo avrebbe accusato un malore e perso la vita.

Alta tensione nel quartiere

Al momento il corpo del 43enne si trova ancora in via Svevo, coperto da un telo bianco e protetto dal sole da un ombrellone. La notizia del decesso ha scatenato una fortissima tensione nel rione: attorno al luogo della tragedia si sono radunate circa cento persone, tra condòmini e familiari della vittima, di cui si odono le grida di disperazione e protesta. Della vicenda è già stato avvisato il pubblico ministero di turno, che dovrà coordinare gli accertamenti per fare luce sulle esatte cause della morte ed esaminare la condotta dei soggetti coinvolti.