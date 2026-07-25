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Mattarella imperatore e Vannacci che libera Mario Roggero: il nuovo delirio social dei fan del Generale per chiedere la grazia del gioielliere – Il video

25 Luglio 2026 - 12:22 Bruno Gaetani
Un filmato pubblicato dall'account "Robertus Vannaccius", vicino all'eurodeputato, reinterpreta la vicenda del gioielliere di Grinzane Cavour riportandolo all'antica Roma
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Prima c’era la “condanna a morte” dei leader del campo largo, poi l’inno alla remigrazione, ora è il turno della grazia a Mario Roggero. L’account “Robertus Vannaccius”, vicino all’ex generale e leader di Futuro Nazionale, ha pubblicato un nuovo video realizzato con l’intelligenza artificiale e destinato a far discutere. Se negli ultimi filmati erano comparsi altri leader politici come Giorgia Meloni, Elly Schlein e Giuseppe Conte, questa volta nel delirio social dei seguaci di Vannacci spunta anche Sergio Mattarella, a cui l’eurodeputato eletto con la Lega consegna una pergamena con la richiesta di grazia per Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori che avevano derubato la sua gioielleria a Grinzane Cavour (Cuneo).

Mattarella nelle vesti di imperatore

L’estetica del video è la stessa di quel filmato che tanto ha fatto discutere la politica italiana, spingendo persino la premier a prenderne le distanze. Vannacci viene raffigurato nelle vesti di un centurione romano, Mattarella diventa un imperatore e il gioielliere piemontese viene raffigurato in catene rinchiuso nelle prigioni dell’Urbe. In apertura del video, Vannacci – raffigurato in un’armatura dorata – fa il suo ingresso nel Senato. Ad attenderlo, adagiato sul trono, c’è Sergio Mattarella, a cui il generale consegna un papiro sigillato contenente la richiesta di grazio per Mario Roggero.

Roggero incatenato e riportato in libertà

La scena si sposta poi nei sotterranei, dove Mario Roggero attende il suo destino in abiti da prigioniero e con le mani incatenate. È lo stesso Vannacci a raggiungere la cella e a spezzargli i ceppi, permettendogli di uscire all’esterno tra i monumenti dell’Antica Roma e di riabbracciare commosso la moglie e i familiari al tramonto, mentre sullo schermo compare l’appello finale: «Grazia per Roggero». Il messaggio è chiaro: ci penserà Vannacci a convincere Mattarella a tirar fuori di prigione l’ex gioielliere. E nel tentativo di cavalcare l’eco mediatica della sua condanna (e di superare a destra sia la Lega che Fratelli d’Italia), l’account vicino all’ex generale finisce per tirare in ballo non solo alcuni suoi parlamentari e il già citato Mattarella, ma anche quella che sembra essere sua figlia Laura, spesso presente affianco al padre durante gli eventi ufficiali.

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