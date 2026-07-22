Renzi: «Vannacci mi propone la mezza maratona nel giorno della Leopolda. Rilancio con una maratona intera» – Il video

Continua il botta e risposta tra i social tra i due leader che si sfidano nella corsa

«Ci facciamo prima due miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona». A questa sfida lanciata da Roberto Vannacci ha risposto Matteo Renzi, in un botta e risposta suon di video sui social: «Mi proponi la mezza maratona: fai le cose a metà?». La vicenda nasce da un primo video del leader di Italia Viva che prima della partita del cuore, palleggiando con il pallone, aveva sfidato il generale a una maratona.

Vannacci aveva subito risposto con un altro video social, rilanciando con una gara di nuoto e una mezza maratona da organizzare per il 4 ottobre in Sardegna.

In quella data, però, si terrà la Leopolda: «Ci ha proposto il 4 ottobre perché sa che è il giorno della Leopolda, un evento che c’è da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica e continuerà anche quando il fenomeno Vannacci sarà esaurito e sgonfiato – dice Renzi – . Io non lo invito alla Leopolda, perché alla Leopolda ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista, che i gay siano persone normali, che gli Stati Uniti d’Europa siano una speranza e non un problema. Insomma, tutte quelle cose che a Vannacci non piacciono. La Leopolda non è per lui. Ma, almeno la maratona, vediamo se ha il coraggio di farla».

Nel suo video Renzi punzecchia il leader di Futuro Nazionale: «A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro e mi proponi le cose a metà». Renzi quindi propone una maratona, «quando vuoi tu», dice rivolgendosi a Vannacci.