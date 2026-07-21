Vannacci cerca un addetto stampa su LinkedIn, ma chiude l’annuncio dopo 24 ore

Nell'annuncio non è indicata la Ral, che invece dal 7 giugno va specificata per legge

Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, cerca un addetto stampa: per trovarlo è stato pubblicato un annuncio di lavoro su LinkedIn, chiuso però dopo appena un giorno e nove candidature ricevute. Da quel che si legge, la sede di lavoro sarebbe Milano, ma nell’annuncio si specifica che tratta di un impiego da remoto. Il candidato (o la candidata) che otterrà l’incarico diventerà l’addetto stampa del comitato costituente di Futuro Nazionale.

L’annuncio pubblicato su LinkedIn

Sul social dedicato agli annunci di lavoro, però, la chiusura delle candidature ha fatto molto discutere: «Vannacci parte malissimo: cerca un addetto stampa per il suo Comitato costituente offrendo un “contratto da definirsi” e chiude la possibilità di inviare la candidatura dopo averne ricevute solo nove», scrive una utente. Un’altra aggiunge che dal 7 giugno è un obbligo di legge inserire la RAL negli annunci di lavoro. «Mi sa che qualcuno, con l’amore per le regole, predica bene e razzola molto male!», scrive per sottolineare che nel post di Futuro Nazionale la retribuzione non è indicata.

Non è chiaro se la chiusura dell’annuncio significhi che tra i 9 candidati sia già stato trovato il futuro addetto stampa, o se magari la posizione sia stata ricoperta da altri.