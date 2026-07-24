Vannacius e la canzone (fatta con l’IA) con Vannacci gladiatore – Il video
«O mio generale ti attaccano sempre, il mondo al contrario è di un visionario». Inizia più o meno così una clip realizzata con l’IA da Robertus_vannaccius, ovvero l’account che ha diffuso il discusso video in stile Gladiatore con un brano realizzato (anche questo con l’aiuto dell’intelligenza artificiale) da Il Cantacose.
Nella clip, rilanciata su Instagram, si vede l’eurodeputato ed ex generale volare come Superman con gli abiti degli antichi romani. «Generale sei vincente, un giorno ti chiamerò mio presidente», chiude il brano. Il tutto mentre Vannacci tende la mano alla premier Giorgia Meloni e si lancia con lei con un provvidenziale paracadute. Strofe che se analizzate su un cringiometro tarato sui Buongiornissimi caffè rischia letteralmente di esplodere.
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