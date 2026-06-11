Conte contro Meloni: «Che farà da ex premier, visiterà fabbriche di armi in Germania?» – Il video

Il duro affondo del leader M5S alla Camera: «Io inauguro tuttora asili coi soldi del Pnrr portati in Italia, lei che farà?»

«Giorgia Meloni, lei cosa farà quando dismetterà l’incarico di presidente del Consiglio?». Al cuore del suo intervento alla Camera nel dibattito in vista del Consiglio europeo, Giuseppe Conte ha provocato Meloni sul suo futuro che prevede da “pensionata” dopo il 2027. «Io da ex premier inauguro tuttora asili nido costruiti coi soldi del Pnrr che abbiamo portato a casa col governo Conte 2. Lei cosa farà? Andrà in Germania a visitare gigantesche fabbriche di armi che ha consentito con la sua firma di inaugurare?». Nonostante le divisioni nel Campo largo visibili a occhio nudo proprio oggi con le sei risoluzioni diverse, in particolare sul sostegno all’Ucraina, il leader M5S vede il centrosinistra dunque già vittorioso alle elezioni del prossimo anno. «Toccherà a noi rilanciare l’Italia, rimetterla in piedi: l’abbiamo già fatto e sappiamo come si fa», ha detto Conte, preannunciando già i primi provvedimenti che avrebbe in mente: «Abbiamo un pacchetto per i giovani per consentire loro di mettere su casa, faremo una redistribuzione seria recuperando risorse da quel riarmo fallimentare e folle che avete sottoscritto, e risorse da aziende energetiche e banche». Tripudio dai banchi del M5S, gelo da quelli del governo.