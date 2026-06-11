Flussi migratori, i dati Frontex smentiscono la risoluzione di Futuro Nazionale

Il gruppo parlamentare di Futuro nazionale presenta un documento articolato, ma privo di fonti

L’11 giugno 2026, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferiva alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, gli otto deputati di Futuro Nazionale, il partito fondato dall’ex generale ed eurodeputato Roberto Vannacci, hanno depositato una lunga risoluzione di minoranza (testo completo), suddivisa in diversi argomenti. Uno di questi riguarda l’immigrazione, puntando il dito su «crescenti flussi migratori irregolari verso i Paesi dell’Unione europea». Il documento non fornisce alcuna fonte, ma sono proprio queste che metterebbero in difficoltà tale affermazione.

Cosa dicono i dati

Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, pubblica ogni anno i numeri degli attraversamenti irregolari alle frontiere esterne dell’Unione. Parliamo di dati pubblici, aggiornati e metodologicamente coerenti anno su anno che, se tenuti in considerazione, dimostrano l’esatto contrario di ciò che affermano nella risoluzione di minoranza i deputati di Futuro Nazionale.

Il Governo Meloni è in carica dall’ottobre 2022, anno in cui Frontex contava circa 330 mila attraversamenti irregolari alle frontiere esterne dell’Unione europea, il livello più alto dal 2016, con un aumento del 64% rispetto all’anno precedente. Una crescita proseguita anche nel 2023, raggiungendo circa 380 mila attraversamenti (+12% rispetto al 2023).

La svolta è arrivata nel 2024, quando i passaggi irregolari sono scesi a poco più di 239 mila (-38% rispetto al 2023), per poi scendere ai 178 mila rilevati nel 2025 (-26% rispetto al 2024). Non c’è stata alcuna crescita, bensì una forte diminuzione nel 2025 pari a meno della metà del totale registrato nel 2023.

I dati dei primi quattro mesi del 2026

Di fatto, i dati mostrano che nei primi due anni di governo i flussi verso l’UE sono aumentati, nei due anni successivi sono diminuiti in modo consistente. Un trend che prosegue anche nei primi quattro mesi del 2026, come riportato nel comunicato del 15 maggio di Frontex in cui leggiamo che gli attraversamenti irregolari sono diminuiti del 40% rispetto al periodo dell’anno precedente.

L’unica rotta a registrare un aumento nei primi quattro mesi del 2026, in crescita del 50% rispetto all’anno precedente, è quella del Mediterraneo occidentale. Come riportato da Frontex, tale aumento riflette uno spostamento delle rotte del contrabbando, riscontrando l’Algeria come il paese principale di partenza rispetto al Marocco, dove i controlli sono più severi.

I dati del Mediterraneo centrale

La risoluzione di Futuro Nazionale tiene conto solo dei flussi irregolari verso i Paesi dell’Unione europea in generale, ma cosa sappiamo riguardo la nostra area di competenza, ovvero il Mediterraneo centrale? Restringendo il campo, anche in questo caso i dati non confermano la tesi dei flussi in crescita.

Nel 2022 le rilevazioni sul Mediterraneo centrale avevano superato le 100 mila unità, con un aumento di circa la metà rispetto al 2021. Un aumento che è proseguito nel 2023, toccando un picco di 157.479 attraversamenti.

Come accaduto a livello europeo, nel 2024 i passaggi sul Mediterraneo centrale sono crollati del 59%, scendendo a circa 67 mila attraversamenti, restando stabile nel 2025.

Per quanto riguarda il primo periodo del 2026, il Mediterraneo centrale ha registrato circa 6.200 attraversamenti, in calo del 33% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Conclusioni

Che si guardi all’insieme dell’Unione europea o alla sola rotta che tocca le nostre coste, i dati Frontex raccontano la stessa storia, ovvero che i flussi irregolari non sono crescenti come affermano i deputati nella risoluzione di minoranza di Futuro Nazionale.