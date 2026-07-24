«Fuochi d’artificio azzurri: la FIFA voleva che vincesse l’Argentina», ma il video è stato alterato

Le riprese originali, disponibili su MagentaTV e sul canale Youtube di News Central, mostrano fumo bianco

Circola un video in cui un ragazzo mostra le immagini aeree dei fuochi d’artificio al termine della finale dei Mondiali 2026 e sostiene che il fumo azzurro dimostrerebbe che la FIFA aveva programmato la vittoria dell’Argentina. Di fatto, il fumo era bianco e i colori sono stati alterati digitalmente per evocare la bandiera argentina a seguito della vittoria della Spagna.

Come è circolata la bufala

Il video con il fumo azzurro, pubblicato su X, dura 21 secondi ed è stato ripreso con un cellulare puntato sullo schermo di un televisore. Si vedono fuochi d’artificio sul MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, dove il 19 luglio 2026 la Spagna ha battuto l’Argentina 1-0 ai supplementari.

Un ragazzo, attraverso il suo account Tiktok, commenta un fotogramma del video presentandolo come reale: «Mi spiegate com’è possibile che dopo la vittoria della Spagna i fuochi d’artificio siano celesti?», e insinua che la FIFA avesse «già programmato il vincitore». Da Tiktok, la scena viene ripresa e rilanciata sui social di Meta.

Il fumo era bianco, non azzurro

Tra i primi ad occuparsi del caso sono stati i colleghi di Lead Stories, i quali hanno identificato una seconda copia delle stesse riprese aeree, trasmessa dalla piattaforma tedesca MagentaTV (Deutsche Telekom).

L’intero spettacolo della finale risulta ripreso e pubblicato dal canale Youtube di News Central. Il video, in questo caso, è intitolato “Incredible Fireworks End Historic FIFA World Cup 2026 Final | AD1S”.

Conclusioni

Il video dei fuochi d’artificio alla finale dei Mondiali 2026 risulta alterato nei colori, mostrando un fumo azzurro anziché bianco come in realtà. La teoria della «vittoria programmata» a favore dell’Argentina, di fatto, non ha alcun riscontro.

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