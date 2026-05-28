La truffa della finta intervista di Gabanelli a Porta a Porta: sui social circolano decine di inserzioni a pagamento con immagini generate dall’AI

I post sponsorizzati rimandano a falsi siti che imitano testate italiane come la Repubblica. L'obiettivo è spingere gli utenti a versare denaro su piattaforme di trading fraudolente. La giornalista ha denunciato il raggiro

Su X circolano decine di post sponsorizzati che promuovono un presunto scontro tra Milena Gabanelli e l’AD di Intesa Sanpaolo Carlo Messina a Porta a Porta. Secondo questi contenuti, la giornalista avrebbe rivelato in diretta come «la gente comune può finalmente riprendere il controllo dei propri soldi» grazie a una piattaforma di trading online. Nulla di tutto ciò è mai avvenuto e l’intervista è completamente inventata. Inoltre, le immagini che accompagnano la truffa sono generate con l’intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta

Milena Gabanelli non ha mai partecipato a una puntata di Porta a Porta in cui avrebbe «smascherato» l’AD di Intesa Sanpaolo Carlo Messina.

Le immagini usate nei post sono generate con l’intelligenza artificiale: volti innaturali, proporzioni alterate, dettagli dello sfondo incoerenti.

I link rimandano a falsi siti che imitano la grafica di testate come la Repubblica, con articoli inventati e firme di giornalisti reali usate senza autorizzazione.

L’obiettivo è spingere gli utenti a registrarsi su piattaforme di trading fraudolente come «Immediate Quantaro», nomi che cambiano di continuo per sfuggire ai blocchi.

Gabanelli ha smentito il 20 aprile 2026 sui propri canali social e nella rubrica Dataroom del Corriere della Sera, definendo la truffa un «raggiro che opera a livello internazionale utilizzando volti di personaggi pubblici che hanno credibilità».

Su X diversi account con spunta blu pubblicano post sponsorizzati (a pagamento) in italiano, accompagnati da immagini generate con l’intelligenza artificiale che simulano scene dallo studio di Porta a Porta su Rai 1.

L’account @SierraMiaRomero pubblica: «Le parole di Milena Gabanelli in diretta sono diventate l’argomento del momento. La trasmissione è stata interrotta. La registrazione è stata modificata. Chi l’ha visto dice la stessa cosa: “Non è stato un errore.”»

L’account @jadeebell: «Milena Gabanelli ha parlato in diretta. La trasmissione è stata interrotta. La registrazione è stata tagliata. Ma quel momento è già finito su internet». Quest’ultimo post è accompagnato da un collage generato dall’AI con la scritta «NON SONO COLPEVOLE. NON VOLEVO» attribuita a «MILENA GABANELLI SULLO SCANDALO DURANTE UNA TRASMISSIONE IN DIRETTA».

L’account @Bigbadbrendo pubblica lo screenshot di un falso video con il testo «Lo show che ha sconvolto l’Italia: uno scandalo incredibile in diretta televisiva!», con immagini generate dall’AI, la scritta «ULTIM’ORA – SCANDALO IN DIRETTA» e un sottopancia che recita «Lo scandalo scoppiato durante il dibattito tra Milena Gabanelli e Intesa Sanpaolo è stato trasmesso in diretta».

I rilanci su Facebook

Su Facebook, alcuni utenti rilanciano gli stessi contenuti copiando e incollando i testi e i link presenti nei post sponsorizzati su X. Il testo ricorrente è il seguente: «Lo scontro a Porta a Porta che ha lasciato l’AD di Intesa Sanpaolo senza parole — e ha rivelato come la gente comune può finalmente riprendere il controllo dei propri soldi..A pochi minuti dalla fine dell’ultima puntata di Porta a Porta su RAI 1, l’ufficio dell’AD di Intesa Sanpaolo ha rilasciato una dichiarazione senza precedenti, smentendo tutto ciò che Milena Gabanelli aveva appena rivelato in diretta. Troppo tardi. Oltre 40.000 persone si erano già registrate».

Il post è accompagnato da un’immagine generata dall’AI che mostra quella che dovrebbe essere Gabanelli accanto a figure che somigliano vagamente a Bruno Vespa e all’AD di Intesa Sanpaolo, nello studio di Porta a Porta. I volti presentano le anomalie tipiche delle immagini generate con l’AI.

Dove portano i link

Tutti i link presenti nei post, sia quelli sponsorizzati su X sia quelli rilanciati su Facebook, rimandano a siti truffaldini che imitano la grafica di testate giornalistiche italiane. I domini usati non hanno nulla a che fare con le testate che cercano di imitare: tra quelli individuati compaiono indirizzi come knee-patch.com, mrcool-la.com e lumetranewsq.top.

Uno di questi siti replica la grafica de la Repubblica e pubblica un lungo articolo inventato, firmato con il nome di un vero giornalista della testata, Giuseppe Colombo. Il titolo del falso articolo è: “«Mentite a milioni di italiani»: come Milena Gabanelli ha smascherato il CEO di Intesa Sanpaolo in diretta su Porta a Porta“. All’interno, a Gabanelli vengono attribuite dichiarazioni mai pronunciate in cui la giornalista consiglia una piattaforma di trading chiamata «Immediate Quantaro», descritta come un sistema che «fa tutto il lavoro al posto vostro» con un investimento iniziale di soli 250 euro.

In fondo alla pagina, una finta «nota della redazione» dichiara che la piattaforma sarebbe «legittima e pienamente operativa in Italia» e che i «rendimenti dichiarati (3.000-5.500 € mensili) corrispondono alle segnalazioni degli utenti verificati». Si afferma inoltre che «oltre 12.000 nuovi utenti italiani si sono registrati» dopo la presunta trasmissione.

Un meccanismo collaudato

La piattaforma promossa nei post analizzati si chiama «Immediate Quantaro», ma il nome è destinato a cambiare nel giro di poche ore o giorni. Lo stesso schema truffaldino è stato usato con decine di nomi diversi, generati automaticamente dall’intelligenza artificiale, come segnalato attraverso nostri precedenti fact-check.

Conclusioni

L’intervista di Milena Gabanelli a Porta a Porta non è mai avvenuta. Le immagini sono generate dall’intelligenza artificiale e i siti a cui rimandano i post imitano la grafica di testate italiane ma sono completamente falsi. L’obiettivo di questi falsi contenuti è convincere le persone a versare denaro su piattaforme di trading fraudolente.

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