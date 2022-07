La falsa citazione sulla tolleranza e gli imbecilli attribuita a Dostoevskij

A seguito dell’invasione russa in Ucraina, la figura dello scrittore e filosofo russo Fedor Dostoevskij è stata oggetto di scontro in ambito universitario. Si è parlato di censura, di odio nei confronti della cultura russa, e questo clima ha permesso la circolazione di un meme datato e riportante una falsa citazione: «La tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli».

Ecco uno dei meme diffusi sui social con la falsa citazione attribuita a Fedor Dostoevskij:

La tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli

Circolano anche altre immagini simili a questa, nelle quali viene aggiunta una nota: «Fedor Dostoevskij – Attribuita». Rimane comunque un falso.

Circolava dal 2021

Ciò che risulta strano è come questa citazione non trovi riscontro nelle pubblicazioni passate e precedenti al 2021 riguardo al filosofo russo. La circolazione è iniziata principalmente in lingua inglese, per poi essere tradotta in italiano. Ecco un esempio analizzato dai colleghi di LeadStories lo scorso anno, una pubblicazione della pagina Facebook Great Homeschool Conventions:

Tolerance will reach such a level that intelligent people will be banned from thinking so as not to offend the imbeciles. Dostoievski

Attribuita ad altri

La citazione in inglese circolava in precedenza attribuita ad un altro nome, in particolare all’opera “Cuore di cane” di del russo Mikhail Bulgakov. Ecco un esempio in lingua russa, per poi venire tradotta in inglese:

Ecco un altro esempio via Instagram nel 2021:

Non è di Dostoevskij o di Bulgakov

I colleghi di LeadStories hanno contattato gli esperti del Centro risorse per l’Europa centrale e orientale “Petro Jacyk” di Toronto per conoscere se la citazione sia di Dostoevskij o di Bulgakov. Ecco la risposta: non appartiene a nessuno dei due.

Conclusioni

Ci troviamo di fronte all’ennesima citazione falsa attribuita ad un personaggio importante per fornire una sorta di credibilità. Di fatto, Dostoevskij e Bulgakov non hanno mai detto o scritto che «La tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli».

