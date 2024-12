Qualcuno crede (o vuole credere) al bacio fake tra Elon Musk e Giorgia Meloni

Il deepfake presenta degli errori evidenti della generazione tramite l'AI

Nonostante il video sia stato ampiamente discusso, anche per criticare i media che l’hanno ripreso per evidenziarne la falsità, c’è chi pubblica il deepfake dell’inesistente bacio tra Elon Musk e Giorgia Meloni a Parigi, durante l’evento della riapertura della cattedrale di Notre-Dame, spacciandolo per reale o plausibile. I segni dell’Intelligenza Artificiale generativa sono evidenti, ma vengono ignorati in quanto chi osserva il video si concentra sul bacio.

Analisi

Ecco come viene condivisa la falsità su Threads:

Nelle immagini condivise troviamo lo screenshot di un post X di Massimo Montanari dove leggiamo:

GIORGIA MELONI E ELON MUSK: È AMORE A PARIGI? Ragazzi, se questa fa presa sull’uomo più ricco del mondo e mezzo padrone del governo USA, ci mettiamo a posto! Poi dicevano che era una rospa … E invece era una principessa!

I post su X

Il post su X di Massimo Montanari è reale e datato 8 dicembre 2024, così come risulta reale la nota della collettività che evidenzia la falsità del contenuto generato tramite l’Intelligenza Artificiale:

Lo stesso giorno, Montanari pubblica un ulteriore post legato al precedente:

Se il video è quasi certamente AI, molto probabilmente autentica è invece questa foto, riprodotta da importati account USA.

Lo sguardo della Meloni lo lascio valutare alle signore che seguono la cronaca rosa. Ricordo che attualmente Musk interviene alle cene importanti, che richiedono per protocollo una presenza femminile, con la madre, mentre la nostra premier ha dichiarato un anno fa di avere chiuso la relazione col suo compagno. Inoltre qualche mese fa Musk ha già dovuto smentire una presunta storia d’amore con Giorgia.

Le foto inesistenti del bacio

Come evidenzia bene Massimo Montanari, sono ben presenti foto che ritraggono Elon Musk e Giorgia Meloni durante l’incontro a Parigi. Tuttavia, non esiste alcuno scatto che li ritragga durante il fantomatico bacio, fotografie che avrebbero fatto il giro del mondo in “tempo zero”.

I segni dell’AI

È risaputo che si tratta di un video generato tramite l’AI attraverso la stessa fotografia condivisa in un secondo momento da Massimo Montanari. Infatti, il primo fotogramma coincide:

Nell’attimo del “bacio artificiale”, il corpo di Giorgia Meloni si sposta creando un’area che l’AI ha dovuto completare in assenza di informazioni, generando però un’allucinazione. Infatti, i volti delle persone dietro sullo sfondo si fondono o si deformano.

L’autore e gli altri deepfake

A quanto pare, l’autore del deepfake sarebbe l’utente X “David Satlerr” (@davidsatlerr). Lo stesso, dopo averlo diffuso, contesta chi gli “ruba” il video:

Scorrendo nella timeline delle risposte pubblicate su X, risulta che l’utente abbia condiviso altri video falsi sempre incentrati sui baci. Eccone un altro con protagonisti, ancora una volta, Musk e Meloni:

In un altro troviamo i baci tra Musk e Sam Altman e quello tra Donald Trump e Jill Biden, moglie di Joe Biden:

Conclusioni

Ricordiamo che non esiste alcuna prova dell’esistenza del bacio tra Giorgia Meloni ed Elon Musk durante l’evento di Parigi. Il video è stato generato utilizzando una foto pubblica che ritrae i due, dove sono ben evidenti gli errori dell’AI.

