L’inutile allarmismo No Vax sul vaccino Pfizer e gli effetti collaterali dei farmaci

I vaccini sono farmaci quindi descritti nell’apposito bugiardino, come avviene con l'aspirina (che prendete più spesso)

Diverse condivisioni Facebook riportano lo screen di una presunta pagina Web, dove si presenta come notizia il fatto che Pfizer pubblichi gli effetti collaterali del suo vaccino a mRNA contro la Covid-19. Esistono anche altre condivisioni su Meta che riportano il medesimo elenco (per esempio qui, qui e qui). Questi copia-incolla circolano da almeno una settimana. Ma non è una news bensì una prassi per tutti i farmaci. Si chiama foglietto illustrativo, meglio noto come bugiardino. Tutti i farmaci ne prevedono uno che illustra le sue caratteristiche, inclusi gli effetti collaterali. Secondo la narrazione No vax dovrebbe essere una prova del fatto che questi vaccini sarebbero un pericolo per la salute, forse perché non si preoccupano di leggere quelli dell’aspirina.

Per chi ha fretta:

Circolano i copia-incolla di un elenco di eventi avversi che sarebbero tratti dal bugiardino del vaccino Covd di Pfizer.

Non ha senso riportare questi elenchi in maniera acritica, perché non hanno valenza scientifica.

Le case farmaceutiche per tutelarsi riportano tutti gli effetti indesiderati che sono stati segnalati anche se rari o non ancora verificati.

Analisi

Le condivisioni che riportano gli effetti collaterali del vaccino di Pfizer tratti dal suo bugiardino si presentano con la seguente didascalia:

PFIZER HA PUBBLICATO L’ELENCO DEGLI EFFETTI COLLATERALI DEL SUO VACCINO COVID, LA SPERIMENTAZIONE SULL’ESSERE UMANO HA PORTATO I SEGUENTI RISULTATI:



Trombosi del sangue. Danno renale acuto, Mielite flaccida acuta, Anticorpi antisperma positivi, Embolia del tronco encefalico, Trombosi del tronco encefalico, Arresto cardiaco (centinaia di casi), Insufficienza cardiaca, Trombosi ventricolare cardiaca, Shock cardiogeno, Vasculite del sistema nervoso centrale, Morte neonatale, Trombosi venosa profonda, Encefalite del tronco encefalico, Encefalo emorragico, Epilessia del lobo frontale, Con la schiuma alla bocca, Psicosi epilettica, Morte asmatica, Sindrome da sofferenza fetale, Amiloidosi gastrointestinale, Crisi tonico-cloniche generalizzate, Encefalopatia da Hashimoto, Trombosi vascolare epatica, Riattivazione dell’herpes zoster, Shock multi-organo acuto, Mieloma intestiziale, Embolia della vena epatica, Epilessia mioclonica giovanile, Danni al fegato, Basasi ganglia, Sindrome interstiziale, Encefalopatia necrotica, Sindrome toracica acuta, Sindrome da embolia fetale, Trombosi coronarica venosa mediana, Trombosi dell’arteria vertebrale, Pericardite, Morte improvvisa.

Cosa c’è dietro gli eventi avversi elencati nel bugiardino di un vaccino

La fonte originale del presunto bugiardino da cui è partito il copia-incolla probabilmente non la conosceremo mai, ma in Inglese si trova un post risalente oltre due mesi fa in inglese dell’account Anastasia Kariagina nel gruppo Rewind Your Clock – Rejuvenate & Reverse Aging.

Nel foglio illustrativo di Comirnaty pubblicato da Quotidiano Sanità ci sono alcune corrispondenze per esempio con la «reazione allergica grave» e la «pericardite», anche se non esplicitamente menzionata. Trombocitopenia e disturbi della coagulazione vengono menzionati per i pazienti già sottoposti a terapia anticoagulante, per cui si deve osservare una certa cautela. Tanti altri non figurano. Ma mettiamo anche, che la fonte di questi copia-incolla sia autentica. Bisogna comunque dare un contesto al bugiardino stesso.

Ovunque nel mondo i fogli illustrativi sono anche un mezzo che le case farmaceutiche utilizzano per ridurre al minimo il rischio di dover sostenere cause legali, che hanno comunque un costo, anche se poi vengono vinte. Come spiegavamo in tempi non sospetti in un articolo del marzo 2019, i bugiardini dei farmaci non rappresentino studi scientifici validati. Gli elenchi degli effetti indesiderati possono includere eventi avversi non verificati clinicamente, come la meningite, e persino incidenti non correlati, come gli annegamenti.

E l’aspirina?

Per esempio nel bugiardino dell’aspirina possiamo leggere tra gli effetti indesiderati «trombocitopenia», «sindrome di Reye» e «distress cardiorespiratorio»:

Effetti sul sangue: prolungamento del tempo di sanguinamento, anemia da emorragia gastrointestinale, riduzione delle piastrine (trombocitopenia) in casi estremamente rari. A seguito di emorragia può manifestarsi anemia emorragica/sideropenica (da carenza di ferro) (dovuta, per esempio, a microemorragie occulte) con le relative alterazioni dei parametri di laboratorio ed i relativi segni e sintomi clinici come astenia (stanchezza), pallore e ipoperfusione (ridotta irrorazione sanguigna dei tessuti). […] Raramente possono manifestarsi: infiammazione gastrointestinale, erosione gastrointestinale, ulcerazione gastrointestinale, ematemesi (vomito di sangue o di materiale “a fondo di caffè”), melena (emissione di feci nere, picee), esofagite (infiammazione dell’esofago) Molto raramente può manifestarsi: ulcera gastrointestinale emorragica e/o perforazione gastrointestinale con i relativi segni e sintomi clinici ed alterazioni dei parametri di laboratorio. Frequenza non nota (soprattutto nel trattamento a lungo termine): Malattia dei diaframmi intestinali. Effetti sul fegato raramente: epatotossicità (lesione epatocellulare generalmente lieve e asintomatica) che si manifesta con un aumento delle transaminasi. Effetti sulla pelle: eruzione cutanea, edema (gonfiore), orticaria, prurito, eritema (arrossamento), angioedema (associati a reazioni allergiche). Effetti sui reni e sulle vie urinarie: alterazione della funzione renale (in presenza di condizioni di alterata circolazione del sangue nei reni) e lesione renale acuta, emorragie urogenitali (dell’apparato urinario e genitale). Effetti sull’organismo in toto: emorragie procedurali (subito prima, durante e subito dopo l’intervento chirurgico), ematomi (raccolte di sangue al di fuori dei vasi sanguigni). Effetti sul sistema immunitario raramente: shock anafilattico (grave reazione allergica, potenzialmente letale) con le relative alterazioni dei parametri di laboratorio e manifestazioni cliniche. […] Raramente può manifestarsi: sindrome di Reye (*), una malattia acuta a carico del cervello e del fegato, potenzialmente fatale, che colpisce quasi esclusivamente i bambini. […] Da raramente a molto raramente può manifestarsi: emorragia cerebrale, specialmente in pazienti con ipertensione (pressione del sangue alta) non controllata e/o in terapia con anticoagulanti (medicinali usati per rallentare o inibire il processo di coagulazione del sangue), che, in casi isolati, può essere potenzialmente letale. […] Raramente possono manifestarsi: anemia aplastica (mancata produzione di globuli rossi), agranulocitosi (mancanza di cellule del sangue dette granulociti), coagulazione intravascolare disseminata (presenza disseminata di numerosi coaguli di sangue), pancitopenia (carenza di tutti i tipi di cellule del sangue), leucopenia (carenza di globuli bianchi), trombocitopenia (carenza di piastrine), eosinopenia (carenza di cellule del sangue dette eosinofili), porpora (chiazze rossastre sulla pelle), eosinofilia (aumento degli eosinofili) associata all’epatotossicità indotta dal medicinale, tossicità renale (nefrite tubulo-interstiziale allergica), ematuria (presenza di sangue nelle urine).

Conclusioni

Abbiamo visto che riportare acriticamente un elenco di eventi avversi estrapolati da un bugiardino – vero o presunto tale – non è sufficiente a dimostrare la pericolosità di un farmaco, altrimenti non dovremmo assumere nemmeno una aspirina.

