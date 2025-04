Questo bambino non è morto dopo il vaccino anti Covid-19 in Brasile

I No Vax hanno sfruttato il dolore di un altro padre per diffondere la bufala

Circola un video in cui si vede un bambino sottoposto a una vaccinazione anti Covid-19. Poco dopo, viene mostrata una scena in cui un uomo, presumibilmente il padre, si dispera violentemente per la perdita del figlio. L’unico elemento vero è che quell’uomo aveva realmente perso sua figlia e sua moglie, ma diversi anni prima dell’arrivo dei vaccini anti Covid. In realtà, non è il padre del bambino ripreso all’inizio della clip che sta circolando online.

Per chi ha fretta

Il bambino risulta semplicemente svenuto. Nella clip, si afferma che era già svenuto in passato dopo un’altra vaccinazione.

Il video del padre che reagisce in maniera violenta risale al 2019, ben prima dell’inizio della pandemia.

L’uomo aveva perso moglie e figlia nel reparto maternità di un ospedale brasiliano.

Analisi

Il video viene condiviso dalla pagina Facebook “Movimento padri UNITI italiani” con il seguente testo:

Bambino brasiliano muore nel centro vaccinale davanti al (idiota) papà! Ricordiamo quando pubblicavamo queste cose e ci censuravano la pagina, i pochi che riuscivano a raggiungere, spesso commentavano con frasi deliranti tipo “è sempre successo” (avete mai visto un bambino morire per i vaccini scolastici?) Cioè le informazioni c’erano, erano i cervelli a mancare, nel 2022 come nel 2025…

Il video prosegue con le riprese di un uomo che si sfoga violentemente all’interno di un ospedale.

I video non sono collegabili

Il due video non sono collegabili. Attraverso una ricerca inversa, attraverso fotogrammi e parole chiave, è stato possibile rintracciare un post su X del 2019 contenente un video che riprende la stessa scena del padre fuioso, da un’altra angolazione e con tutt’altra narrazione:

Esse é o vídeo de um pai desesperado que perdeu sua esposa e filha na maternidade Balbina Mestrinho. Segundo informações, a maternidade cometeu negligência no caso, que resultou nos óbitos.

La vicenda riguarda la reazione di un uomo che ha appena perso la moglie e sua figlia, deceduti presso il reparto di maternità dell’ospedale Balbina Mestrinho di Manaus (Brasile). Ne parlano alcuni siti locali nel febbraio 2019. I vaccini Covid, anche in questo caso, non hanno nulla a che fare con la vicenda.

Il bambino era semplicemente svenuto

Il video del bambino circola almeno dal 2022. Ascoltando bene l’audio, si sente parlare il bambino mentre viene controllato dai medici dopo essere semplicemente svenuto. Ecco la trascrizione in portoghese, dove leggiamo che il bambino era già svenuto in passato dopo aver ricevuto un altro vaccino («Não, eu já desmaiei tomando vacina» – «No, sono già svenuto mentre facevo il vaccino»):

Meu irmão acabou de tomar vacina, estava bebendo água, caiu pra trás. Eu também, eu também. Tomou, não, você estava bebendo e de nada você caiu pra trás. Você quer mais água? A única coisa que me lembra é que eu pedi um copo e enchi. Você já passou mal antes tomando vacina? Não, essa é a primeira vez. Não, eu já desmaiei tomando vacina. Não, mas foi, Arthur, foram vacinas mais fortes. Você não chegou a desmaiar, isso foi só uma. Eu tinha tomado seis, seis tubinhos na Índia, então eu sentia a mesma coisa, só que eu não estava lembrando.

In questo caso, si può parlare di sincope, come era avvenuto con Tiffany Dover, l’infermiera più bersagliata dalle teorie del complotto sui vaccini anti Covid.

Conclusioni

Il video diffuso online riguarda due episodi completamente diversi e non dimostrano affatto che il bambino dei video sia morto a seguito del vaccino anti Covid-19.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.