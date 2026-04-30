La falsa foto del Black Hawk americano abbattuto dagli iraniani
Diverse condivisioni Facebook mostrano la foto di un elicottero Black Hawk dell’esercito americano presumibilmente abbattuto dall’esercito iraniano. Tuttavia, non esiste alcun riscontro di un simile abbattimento: l’immagine è un contenuto generato dall’Intelligenza artificiale, come confermato dai metadati invisibili presenti nel file.
Per chi ha fretta:
- Circola sui social l’immagine di un Black Hawk che sarebbe stato abbattuto dall’Iran.
- Non ci sono conferme ufficiali di incidenti o scontri che coinvolgano questo tipo di velivolo in Iran.
- L’analisi tecnica rivela la presenza del watermark SynthID, utilizzato da Google per marcare i contenuti generati dalla propria IA.
- L’immagine è dunque falsa e non rappresenta un evento reale.
Il contesto
Le condivisioni in oggetto riportano un’immagine molto dettagliata che mostra un elicottero Black Hawk schiantato al suolo in un ambiente desertico, circondato da quello che sembra essere fumo o polvere. Il post suggerisce che il velivolo sia stato abbattuto dalle forze armate iraniane, alimentando narrazioni di escalation militare nell’area.
La prova decisiva: l’immagine è prodotta con IA
Nonostante l’alto livello di realismo, la foto presenta le caratteristiche tipiche delle immagini sintetiche. Per averne conferma, abbiamo effettuato una ricerca inversa trovando una versione del file ad alta risoluzione.
Sottoponendo l’immagine all’analisi degli strumenti di rilevamento, è emersa la presenza di SynthID. Si tratta di un watermark digitale impercettibile all’occhio umano, ma rilevabile dal software, che l’IA di Google inserisce automaticamente nei contenuti creati attraverso i propri modelli generativi. La presenza di questa firma digitale esclude categoricamente che si tratti di uno scatto fotografico reale.
Conclusioni
L’immagine del Black Hawk abbattuto non documenta un fatto di cronaca. È stata prodotta artificialmente tramite l’intelligenza artificiale di Google e diffusa sui social fuori dal suo contesto originale, trasformando un contenuto digitale in una falsa notizia di carattere militare.
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