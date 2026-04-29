L'immagine è un prodotto sintetico che contiene il watermark dell'intelligenza artificiale

Diverse condivisioni Facebook riportano un presunto accostamento fotografico tra l’immagine della Terra vista dalla Luna della missione Apollo 8 del 1968 e quella che sarebbe stata scattata durante la missione Artemis II. Ci sono tante similitudini che hanno portato a ritenerla una prova di contraffazione. Effettivamente è così, l’immagine attribuita all’ultima missione lunare è generata con l’Intelligenza artificiale. Ma i complotti lunari non c’entrano.

Per chi ha fretta:

Circola un confronto tra una foto dell’Apollo e una presunta foto di Artemis II: le nuvole sono identiche e la posizione è la stessa.

L’immagine di Artemis II usata nel post è un falso: non è mai stata pubblicata dalla NASA, ma è stata generata artificialmente.

L’analisi tecnica rivela la presenza del watermark SynthID, che identifica le immagini create dall’intelligenza artificiale di Google.

La foto autentica della missione Artemis II esiste, è stata scattata il 6 aprile 2026 e mostra nuvole e dettagli della Terra completamente diversi.

Nell’accostamento viene commesso un errore storico: la foto originale a sinistra non è dell’Apollo 8, ma dell’Apollo 11.

Il contesto

Le condivisioni in oggetto sono accompagnate da didascalie allusive di un complotto, come la seguente: «calcoli della NASA o le coincidenze dell’eliocentrismo sono infinite? Non solo hanno beccato la Terra che sorgeva sotto la Luna nello stesso istante, ma hanno anche catturato la stessa posizione e le stesse nuvole».

Immagine generata con IA

L’accostamento fotografico circola fin dai primi di aprile ed è stato condiviso anche da pagine che pretendono di fare divulgazione. Analizzando l’immagine a maggiore risoluzione con Gemini, è possibile accertare la presenza di un suo SinthID, ovvero un watermark invisibile che contraddistingue le produzioni dell’IA di Google.

La foto attribuita ad Artemis II non compare nelle pagine della NASA. Si trova invece la foto originale della Terra che tramonta dietro al suolo lunare scattata durante la missione:

Credit: NASA | Earthset captured through the Orion spacecraft window at 6:41 p.m. EDT, April 6, 2026, during the Artemis II crew’s flyby of the Moon. A muted blue Earth with bright white clouds sets behind the cratered lunar surface.

Per altro la prima immagine a sinistra non proviene dalla missione Apollo 8 (potete vedere l’originale qui), bensì da Apollo 11, del 1969 (la trovate qui):

Credit: NASA | Da sinistra a destra: foto della missione Apollo 8 e Apollo 11 a confronto.

Conclusioni

Abbiamo visto che l’immagine della Terra che tramonta dietro la Luna attribuita alla missione Artemis II nelle condivisioni in oggetto è effettivamente un falso generato con IA, ma non proviene dalla NASA, che invece ha reso pubblica l’originale. La foto autentica è ben diversa da quella scattata nel ’68 dall’equipaggio della missione Apollo 8. Per altro nell’accostamento si usa una immagine proveniente dalla missione Apollo 11, del ’69.

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