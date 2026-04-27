L’immagine di Donald Trump che “crolla” dal sonno alla Casa Bianca è falsa

Si tratta di un fotogramma estratto da un video manipolato attraverso l'intelligenza artificiale

Circola l’immagine del presidente americano Donald Trump che sembra dormire profondamente sulla sua scrivania alla Casa Bianca, circondato dallo staff. Tuttavia, non si tratta di uno scatto rubato. Infatti, l’immagine è in realtà un fotogramma estratto da un video manipolato e generato con l’intelligenza artificiale da un account satirico su X.

Per chi ha fretta

Una foto mostra Donald Trump apparentemente addormentato nello Studio Ovale.

L’immagine è un fermo immagine di un video più lungo in cui il presidente crolla scompostamente sul tavolo.

Non esiste alcun riscontro reale. Infatti, il filmato è stato generato con l’intelligenza artificiale.

Il contenuto originale proviene da un account X noto per la creazione di meme e contenuti ironici tramite IA.

Il contesto

Le immagini originali risalgono al 23 aprile 2026 e riguardano un evento ufficiale nello Studio Ovale sull’accessibilità economica dell’assistenza sanitaria.

I contenuti virali

L’immagine che circola online ritrae Trump con gli occhi chiusi e la testa china, accompagnata da commenti ironici o critici, come questo: «Shhhht, parlate piano altrimenti si sveglia. Lo lasciano dormire per ridurre il numero di cazzate che dice e che fa!».

Successivamente, abbiamo riscontrato il video da cui la foto è stata tratta. Nel filmato, Trump viene visto crollare sul tavolo mentre le persone dietro di lui continuano a parlare come se nulla fosse.

Perché è falso

Per prima cosa, non ci sono testate giornalistiche o fonti ufficiali che abbiano riportato un evento così eclatante.

La prova definitiva sta nell’origine del contenuto, ovvero il video diffuso inizialmente dall’account X @PaulleyTicks. Il profilo si dichiara apertamente come creatore di contenuti satirici basati sull’intelligenza artificiale. Nella biografia dell’utente si legge chiaramente: “Changing the world by any ‘memes’ necessary”.

La prova definitiva sta nel video della diretta streaming dell’evento, dove in nessuna occasione Donald Trump compie i gesti ritratti nell’immagine e nel video.

Conclusioni

L’immagine di Donald Trump addormentato non è reale. È il risultato di una manipolazione, generata tramite l’AI, nata in un contesto satirico.

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