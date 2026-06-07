WhatsApp, il falso avviso sulla “Privacy avanzata” che spaventa i gruppi: ecco perché l’IA non è un rischio per le chat

L'opzione "Privacy avanzata della chat", introdotta ad aprile 2025, serve a limitare le azioni degli altri membri del gruppo e non a bloccare Meta AI, il cui accesso è già escluso a monte dalla crittografia end-to-end

Una catena virale circola nei gruppi WhatsApp con un falso allarme su Meta AI, il quale sfrutta una funzione reale dell’app attribuendole, di fatto, uno scopo inesistente. Spieghiamo perché il messaggio è infondato, cosa fa davvero quella funzione e perché non riguarda l’Intelligenza Artificiale di Meta.

Per chi ha fretta

Si tratta di una bufala, una classica catena di Sant’Antonio che fa leva su un finto senso di urgenza (“a partire da sabato”) e un tono allarmistico.

La crittografia end-to-end non è violata. Meta AI non può accedere, leggere o archiviare i messaggi delle chat private o di gruppo, perché i server di WhatsApp non possiedono le chiavi di cifratura.

La funzione “Privacy avanzata della chat” esiste, ma ha un altro scopo. L’opzione, introdotta ad aprile 2025, serve a impedire l’esportazione dei messaggi e il download automatico dei media da parte di altri membri del gruppo, non a proteggerli da un’IA.

Il sistema AI funge da chatbot e risponde solo quando viene interpellato direttamente dall’utente (ad esempio scrivendo la menzione @MetaAI).

Il messaggio che circola

Nei gruppi WhatsApp sta rimbalzando questo avviso: «A partire da sabato, l’intelligenza artificiale sarà disponibile su WhatsApp e avrà accesso a tutte le chat. Tutti gli amministratori di chat di gruppo possono/devono attivare l’opzione “Privacy avanzata”. In caso contrario, l’intelligenza artificiale potrà aprire i messaggi di gruppo, visualizzare i numeri di telefono e persino recuperare informazioni personali dal vostro telefono, incluse le chat private».

Il testo non circola soltanto su Whatsapp, ma anche nelle altre piattaforme META come Facebook.

Come funziona la crittografia end-to-end

Il testo ha tutti i tratti della classica catena di Sant’Antonio, facendo leva con tono allarmistico su un urgenza artificiale, proponendo istruzioni da seguire subito e invitando la condivisione a più gruppi. Per capire perché il messaggio è falso, occorre fare un passo indietro sulla tecnologia che protegge le chat di WhatsApp.

Ogni conversazione su WhatsApp (privata o di gruppo) è protetta dalla crittografia end-to-end, basata sul Signal Protocol, sviluppato da Open Whisper Systems. Questo protocollo è progettato specificamente per impedire a terze parti (e a WhatsApp stessa) di avere accesso in chiaro ai messaggi o alle chiamate.

Come funziona in pratica? Secondo il whitepaper tecnico ufficiale di WhatsApp, il server non ha accesso alle chiavi private dei client. Di fatto, queste vengono generate e conservate direttamente sui dispositivi degli utenti. Nessuna organizzazione esterna al mittente e al destinatario può accedere al contenuto dei messaggi.

In termini concreti, anche se Meta volesse leggere le vostre chat, non potrebbe farlo tecnicamente. I messaggi viaggiano cifrati da un dispositivo all’altro. I server di WhatsApp li trasportano senza poterli leggere, come un corriere che consegna un pacco sigillato senza conoscerne il contenuto.

Cosa può fare Meta AI su WhatsApp (e cosa no)

Meta AI è il chatbot di intelligenza artificiale integrato in WhatsApp dall’aprile 2024 e aggiornato nel giugno 2025 con la funzione di riepilogo messaggi. La bufala virale sostiene falsamente che, senza attivare la Privacy avanzata, gli strumenti di IA di Meta possano accedere alle conversazioni private. Si tratta di una falsità, siccome il messaggio distorce sia il funzionamento di Meta AI sia lo scopo della funzione Privacy avanzata, come ha verificato anche la Electronic Frontier Foundation.

La politica ufficiale di WhatsApp è chiara: «Le IA possono leggere ciò che viene condiviso con loro, ma i messaggi personali restano cifrati end-to-end». Lo stesso account ufficiale di WhatsApp ha confermato che Meta AI può vedere solo il messaggio che un utente le invia direttamente, non gli altri messaggi presenti nella chat.

In sintesi, Meta AI funziona come un contatto separato a cui potete scrivere deliberatamente, digitando @MetaAI in un gruppo o aprendo la chat dedicata. Non monitora passivamente le conversazioni e non legge i messaggi che non gli vengono esplicitamente indirizzati.

Cosa fa davvero la funzione “Privacy avanzata della chat”

Il 23 aprile 2025, WhatsApp ha introdotto ufficialmente la funzione “Advanced Chat Privacy” (Privacy avanzata della chat), come annunciato sul blog ufficiale di WhatsApp. Questa nuova impostazione, disponibile sia nelle chat individuali sia nei gruppi, impedisce ad altri di portare i contenuti fuori da WhatsApp. Di fatto, blocca l’esportazione delle chat, il download automatico dei media sul telefono e l’uso dei messaggi per le funzioni di intelligenza artificiale.

WhatsApp stessa indica che questa funzione è pensata soprattutto per i gruppi in cui non si conosce da vicino ogni membro ma le conversazioni sono di natura sensibile, come i gruppi di supporto per problemi di salute, organizzazioni comunitarie, e situazioni simili.

Per essere precisi, ecco cosa fa e cosa non fa l’opzione se attivata:

La funzione attivata… …fa questo? Note Blocca l’esportazione della chat Sì Impedisce il salvataggio esterno del testo Impedisce il download automatico di media Sì I file non si salvano da soli nel rullino Disabilita l’uso dei messaggi per funzioni AI Sì Blocca ad esempio i riassunti automatici dei messaggi della chat Protegge dalla lettura remota di Meta AI No Non è necessario: le chat sono già inaccessibili a monte Cambia qualcosa alla crittografia end-to-end No La sicurezza strutturale resta identica Impedisce gli screenshot No Catturare lo schermo resta possibile

Conclusioni

Il messaggio che circola nei gruppi WhatsApp è una classica bufala diffusa travestita da catena di Sant’Antonio. Nessuna intelligenza artificiale ha accesso alle chat private o di gruppo. Di fatto, la crittografia end-to-end lo rende tecnicamente impossibile, indipendentemente da qualsiasi impostazione. La funzione “Privacy avanzata della chat” esiste davvero, ma il suo scopo è impedire che i contenuti vengano esportati da altri membri del gruppo fuori da WhatsApp, non per bloccare un accesso dell’IA che non è mai esistito.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.