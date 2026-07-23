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Pedro Porro alla premiazione dei Mondiali non aveva una bandiera palestinese

23 Luglio 2026 - 18:21 David Puente
La bandiera è quella dell'Estremadura, comunità autonoma nella parte sud-occidentale della Spagna
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Circola sui social di Meta un video della premiazione della Spagna ai Mondiali di calcio 2026 in cui il difensore Pedro Porro appare con una bandiera legata in vita. Secondo chi condivide il filmato, si tratterebbe della bandiera palestinese. Non è così, in quanto si tratta della bandiera dell’Estremadura, la regione spagnola dove il calciatore è nato.

Come viene condiviso il video

Secondo le didascalie che condividono il video della premiazione, gli utenti identificano come bandiera della Palestina quella legata in vita dal calciatore vincitore del Mondiale: «Taglio della regia durante la premiazione di Pedro Porro, che si era legato alla vita la bandiera della Palestina. Chapeau».

Lo scatto che smentisce la narrazione pro Palestina

La bandiera è quella dell’Estremadura, comunità autonoma nella parte sud-occidentale della Spagna. Porro è nato nel 1999 a Don Benito, comune situato proprio in quella regione. A rendere nota la presenza della bandiera sono gli account social legati alla regione spagnola.

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Di fatto, le bandiere non si assomigliano per niente e quella spagnola riporta uno stemma molto evidente.

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