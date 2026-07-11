I video virali dei “disordini a Parigi dopo Marocco-Francia” circolavano prima dei Mondiali

Le immagini mostrano gli scontri del 24 dicembre 2022 a Place de la République, altre riguardano i festeggiamenti per la vittoria del PSG in Champions League

Circolano diversi video che mostrano auto ribaltate, incendi in strada e persone che distruggono una pensilina dell’autobus, condivisi come la prova di disordini scoppiati a Parigi dopo la sconfitta del Marocco per 2-0 contro la Francia ai quarti di finale dei Mondiali 2026. I video non mostrano nulla di tutto questo perché immagini risalgono a mesi o anni prima della competizione mondiale.

Il video delle auto ribaltate non è del 2026

Nelle didascalie del video leggiamo questo genere di narrazione: Francia. «Disordini a Parigi dopo la sconfitta del Marocco per 2-0 contro la Francia. Se fai entrare persone del terzo mondo diventi il terzo mondo…».

Una ricerca inversa sui fotogrammi del video dimostra che le immagini circolano in rete dal 24 dicembre 2022. Il giornalista Remy Buisine del media francese Brut pubblicò su X quel giorno i primi secondi del filmato, con la didascalia «Chaos nel centro di Parigi, veicoli rovesciati e incendiati. Scontri in corso».

Che cosa raccontano realmente le immagini del 2022

Le immagini documentano gli scontri avvenuti a Place de la République durante una manifestazione di solidarietà con la comunità curda di Parigi. Il 23 dicembre 2022 un uomo di 69 anni aveva aperto il fuoco vicino a un centro culturale curdo, uccidendo tre persone. L’episodio fu classificato dalle autorità francesi come crimine d’odio a sfondo razzista.

Il giorno seguente una parte del corteo commemorativo degenerò in scontri con la polizia: almeno quattro auto furono ribaltate, una incendiata, alcune vetrine vandalizzate. I canali televisivi TF1 Info e TV5Monde pubblicarono foto di agenzia di quegli scontri che coincidono con le immagini del video virale.

Il video è stato riciclato più volte in passato per diffondere falsità

Non è la prima volta che questo filmato viene riutilizzato con un pretesto diverso. Lo avevamo già smontato nell’aprile 2023, quando circolava come documentazione delle proteste francesi contro la riforma delle pensioni.

A fine maggio 2026, dopo la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League contro l’Arsenal, i colleghi di Maldita.es lo hanno smentito ancora una volta, documentando che le immagini non mostravano i festeggiamenti degenerati per il PSG.

I video del PSG spacciati per disordini dopo Francia e Marocco

I disordini reali seguiti alla vittoria del PSG in Champions League il 30 maggio 2026 sono stati utilizzati come presunte scene riprese dopo l’eliminazione del Marocco contro la Francia ai Mondiali 2026. Nel nostro articolo precedente trovate l’analisi completa che dimostra la decontestualizzazione.

A queste scene se ne aggiunge un’altra, anche questa associata alla sconfitta della nazionale marocchina.

La stessa scena circolava il 31 maggio 2026, sempre legata ai festeggiamenti per la vittoria del PSG. Nel seguente screenshot è possibile osservare la pubblicazione di Okdiario.com.

Circola un ulteriore video che mostra una strada parigina nel caos. Il copione si ripete.

Anche in questo caso, ci viene in aiuto Okdiario.com con un video pubblicato nel 2025 e risalente alla vittoria del PSG, sempre in Champions League.

Cosa è successo davvero a Parigi dopo la partita

Il governo francese aveva classificato la partita Francia-Marocco come «ad alto rischio» per l’ordine pubblico e dispiegato 5.000 agenti nella capitale. Di fatto, i festeggiamenti a Parigi si sarebbero svolti senza incidenti gravi, come confermato da BFM TV nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2026.

Conclusioni

I video che circolano come prova dei disordini a Parigi dopo Francia-Marocco ai Mondiali 2026 non mostrano eventi del luglio 2026. Alcune delle immagini risalgono al 24 dicembre 2022 e documentano gli scontri avvenuti a Place de la République durante una manifestazione in ricordo di tre curdi uccisi a Parigi il giorno prima. Altre, invece, riguardano i disordini dopo le vittorie del PSG in Champions League.

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