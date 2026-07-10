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I video dei disordini a Parigi pubblicati da Silvia Sardone non riguardano i Mondiali

10 Luglio 2026 - 19:16 David Puente
Le immagini di incendi e scontri con la polizia diffuse dall'europarlamentare leghista risalgono ai festeggiamenti per la Champions League del PSG del 31 maggio 2026, non alla partita di ieri sera
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Circola un reel pubblicato il 10 luglio 2026 dalla europarlamentare leghista Silvia Sardone su Facebook e Instagram. Il testo che accompagna i video recita: «La Francia raggiunge la semifinale ai mondiali e solite indegne immagini da Parigi: devastazioni, incendi, attacchi alle forze dell’ordine». I video non riguardano i Mondiali 2026 e la sconfitta del Marocco contro la Francia. Le immagini sono state riprese a maggio 2026 a Parigi durante i disordini seguiti alla vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League contro l’Arsenal.

Il post di Silvia Sardone

Il reel monta diverse scene distinte, partendo da un incendio nei pressi della Tour Eiffel, tifosi che lanciano fuochi d’artificio ad altezza uomo contro le forze dell’ordine, biciclette di bike sharing in fiamme e una strada con fumogeni e persone in fuga. Sardone collega esplicitamente le immagini alla qualificazione della Francia alle semifinali dei Mondiali 2026, avvenuta nella notte del 9-10 luglio dopo la vittoria sul Marocco per 2-0 ai quarti di finale.

Le immagini risalgono ai disordini per il PSG, non ai Mondiali

Le scene risultano identificabili con la notte del 31 maggio 2026, quando a Parigi scoppiarono gravi disordini a margine dei festeggiamenti per la vittoria del PSG nella finale di Champions League.

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La scena dell’incendio nei pressi della Tour Eiffel compare in un video pubblicato da RTL su Instagram il 31 maggio 2026.

La scena dei fuochi d’artificio lanciati ad altezza uomo corrisponde a immagini diffuse il 31 maggio dal Daily Beirut.

La scena delle biciclette bruciate è la stessa presente in un video pubblicato dalla pagina Facebook Oltreicolori il 31 maggio.

La scena dei fumogeni con persone in fuga in fondo a una strada corrisponde a immagini riprese da Informativos Telecinco sul loro account TikTok nella stessa notte.

Ringraziamo Stefano per la segnalazione inviata a verifica[@]open.online

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