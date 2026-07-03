Il deepfake di Erling Haaland davanti allo specchio: da dove arriva davvero il video che sta girando sui social

Circola un video in cui Erling Haaland mangia con foga seduto a tavola accanto a uno specchio. Poco dopo si gira, vede il proprio riflesso e si spaventa. Non si tratta di un video reale, ma alterato con l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Il contenuto sotto analisi

Il video è stato condiviso come se fosse una scena reale e spontanea. In alcuni post leggiamo: «Haaland è talmente brutto che si spaventa di lui stesso guardandosi allo specchio».

Da dove arriva davvero il video

In contemporanea alla diffusione del video, diversi account come China Minutes avevano diffuso una smentita del video.

Il filmato originale è stato pubblicato il 15 giugno 2026 su TikTok dall’account del duo comico cinese Jin Long e Qiu Qiu. Si tratta, di fatto, di una gag successivamente rielaborata con l’AI sostituendo il protagonista con il calciatore norvegese.

Prima di China Minutes, del video se ne erano occupati i colleghi di Lead Stories.

Conclusioni

Haaland non si è spaventato davanti a nessuno specchio. Il video che lo mostra è stato realizzato con l’intelligenza artificiale, sovrapponendo il suo volto a un filmato comico cinese, pubblicato il 15 giugno 2026 dal duo Jin Long e Qiu Qiu.

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