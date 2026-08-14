Le foto dei bambini sfruttate per sostenere la teoria del complotto dell’adrenocromo in Ucraina

Le tre fotografie allegate per la bufala provengono dal Vietnam (2013), dalla Siria (2017) e dallo Yemen (2016)

Circola un testo accompagnato da tre fotografie di bambini gravemente malnutriti o maltrattati, nel quale si afferma che soldati russi avrebbero trovato bambini detenuti in «fattorie ucraine di adrenocromo», i cui corpi sarebbero stati «svuotati di sangue e liquidi dai reni» per alimentare un commercio globale che coinvolgerebbe politici e celebrità occidentali. Si tratta di una narrazione tipicamente QAnon sulla teoria del complotto dell’adrenocromo. Le fotografie non hanno alcun legame con l’Ucraina e provengono da contesti completamente diversi e da anni precedenti all’invasione su vasta scala iniziata nel 2022.

Le tre fotografie non riguardano l’Ucraina

Il post è composto da tre immagini accostate per dare credibilità visiva alla narrazione. Abbiamo rintracciato l’origine di ciascuna.

La fotografia in alto, che ritrae una bambina con gli occhi tumefatti, circola dal novembre 2013 ed è documentata dalla stampa vietnamita. Ritrae Nguyễn Thùy Dương, una bambina all’epoca di 5 anni di Ho Chi Minh City, vittima di violenze domestiche da parte del padre.

La fotografia in basso a sinistra, che mostra un neonato su una bilancia con il marchio «Getty Images/Anadolu Agency» visibile, è riportata in un articolo dell’ottobre 2017 di Al Arabiya e documenta la morte di un neonato siriano durante l’assedio del regime di Assad.

La fotografia in basso a destra, che ritrae un bambino in stato di grave malnutrizione, è pubblicata in un articolo del 2016 di Voice of America sulla crisi di malnutrizione infantile in Yemen, citando un rapporto UNICEF.

Cos’è l’adrenocromo e perché la teoria del complotto è infondata

L’adrenocromo è un composto chimico che si forma naturalmente dall’ossidazione dell’adrenalina. Come abbiamo spiegato in un approfondimento dedicato, non ha effetti psicoattivi dimostrati, non ha usi farmacologici riconosciuti e può essere sintetizzato in laboratorio senza necessità di estrarlo da esseri umani. La comunità scientifica ha escluso qualsiasi effetto ringiovanente e non esiste nessun «commercio globale», nessuna «fattoria», nessun «Adrenochrome Working Group».

La narrazione che attribuisce all’adrenocromo poteri estratti dal sangue dei bambini nasce nell’ambiente di QAnon ed è amplificata da siti come The People’s Voice. Il testo circolante il 13 agosto replica quasi alla lettera varianti già smentite, come una versione analoga con «soldati russi», «bambini in cattività» e «catene logistiche globali» circolata in italiano nel 2025 che avevamo già verificato.

Il mandato d’arresto della CPI contro Putin riguarda la deportazione di bambini ucraini in Russia

Il post presenta Putin come il paladino che smantella un fantomatico traffico. Tuttavia, il 17 marzo 2023 la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d’arresto contro Vladimir Putin e contro Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria russa per i diritti dell’infanzia, per il crimine di guerra di deportazione illegale di bambini ucraini verso la Russia.

Il verdetto

La narrazione è priva di fondamento. Le fotografie non hanno alcun legame con l’Ucraina, risultano datate e rubate da diversi contesti completamente lontani dalla teoria complottista dell’adrenocromo.

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