La Farnesina ha davvero pubblicato l’emblema con “REPUBBLICA FEALIANA”: ecco le prove

Circola l'immagine di un emblema della Repubblica con la scritta storpiata, pubblicata dalla Farnesina l'8 agosto. Non è un fotomontaggio: il ministero ha usato un'immagine AI e l'ha corretta su tutti i canali senza spiegazioni

Circola un’immagine che mostra l’Emblema della Repubblica Italiana con una scritta storpiata: “REPUBBLICA FEALIANA” al posto di “REPUBBLICA ITALIANA”. L’immagine sarebbe stata pubblicata dalla Farnesina, il Ministero degli Affari Esteri, l’8 agosto 2026. È vero! Non si tratta di un fotomontaggio, non è una bufala creata per screditare la Farnesina. Il ministero ha usato un’immagine generata con l’intelligenza artificiale per corredare un comunicato ufficiale, senza fare attenzione che l’AI ha prodotto un’allucinazione sul testo dell’emblema. Il post è stato corretto o rimosso in corsa sui canali ufficiali, ma rimane traccia dell’errore.

Il comunicato e l’immagine sbagliata

L’8 agosto 2026 la Farnesina pubblica un comunicato istituzionale per assistere i cittadini italiani in Spagna, nel pieno della crisi diplomatica con Madrid sui controlli alle frontiere. Il testo è verificabile sul sito ufficiale del ministero. Per accompagnarlo sui social, la Farnesina usa un’immagine generata con intelligenza artificiale che riproduce l’Emblema della Repubblica.

Screenshot del post Instagram pubblicato dal Ministero degli Esteri (fonte: Nicoletta Agostino). In basso a sinistra la dicitura obbligatoria “Contenuti generati dall’AI”

Il problema è che l’AI non sempre sa gestire il testo, in particolare se già contenuto su altre immagini. Sul nastro dell’emblema, dove dovrebbe comparire la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”, il sistema generativo ha prodotto la scritta “REPUBBLICA FEALIANA”.

Le prove: il sito, X e Facebook

La prova che l’immagine è stata davvero pubblicata dalla Farnesina, e poi corretta, sta nella sequenza di modifiche documentata su tutti i canali del ministero.

La pagina del comunicato, pubblicato sul sito del Ministero, mostra oggi la versione corretta dell’immagine. Il nome del file nell’URL reca il suffisso -3 , ovvero la terza versione caricata (c’è anche la seconda versione -2). La versione originale, invece, risulta rimossa anche dai server del ministero.

Il post originale su X è stato cancellato e ripubblicato con un’immagine corretta. Sotto il nuovo post, diversi utenti hanno contestato pubblicamente sia l’errore che la cancellazione. Rimane comunque traccia dei commenti al post eliminato.

Su Facebook, la cronologia delle modifiche al post del ministero mostra la sostituzione dell’immagine alle ore 17:53. Di fatto, la prima versione sparisce e viene caricata quella corretta.

L’immagine sbagliata già diffusa da altri account

Prima che il ministero correggesse, l’immagine era già stata scaricata e ripubblicata. La pagina Facebook “Leggo Tenerife”, che si rivolge agli italiani residenti nelle Canarie, ha pubblicato l’immagine riprendendola direttamente dai canali della Farnesina.

L’utente Nicoletta Agostino ha condiviso lo screenshot del post originale del ministero con l’emblema storpiato ancora visibile (su Facebook alle 15:43 dell’8 agosto).

L’immagine è stata generata con AI

C’è stata una prima verifica. Cesare Ardito, l’8 agosto alle ore 17:03, ha pubblicato su Facebook gli screenshot corredati dall’analisi condotta con il tool di rilevamento di OpenAI, uno degli strumenti disponibili per identificare immagini generate con intelligenza artificiale. L’esito indicava come probabile origine un sistema di generazione AI.

Al momento, il ministero non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto e non ha risposto alle contestazioni pubbliche apparse nei post social.