La bufala sulla sorella di Laura Boldrini e le 340 cooperative torna dopo la crisi migratoria a Ceuta

L'immagine che circola dal 2016 raffigura in realtà l'attrice americana Krysten Ritter. La vera sorella di Laura Boldrini si chiamava Lucia ed è morta anni fa

Circola un’immagine con la foto di una donna e il testo: «Questa è Luciana Boldrini, sorella minore del Presidente della Camera Laura Boldrini, e gestisce 340 cooperative che si occupano di assistenza agli immigrati ma nessuno ne parla ovviamente». La donna nella foto non è nessuna Luciana Boldrini, ma l’attrice americana Krysten Ritter, nota per la serie TV Jessica Jones. E la stessa bufala circola almeno dal 2016. Il pretesto del rilancio è l’intervento di Laura Boldrini, deputata Pd, che il 31 luglio 2026 ha commentato la crisi migratoria a Ceuta accusando il governo Meloni di «sciacallaggio e disinformazione».

Chi è davvero la donna nella foto

La foto ritrae Krysten Ritter, attrice statunitense classe 1981, diventata celebre nel ruolo di Jessica Jones nell’omonima serie Marvel prodotta da Netflix.

La sorella di Laura Boldrini si chiamava Lucia, non Luciana

Non esiste nessuna «Luciana Boldrini». La sorella di Laura Boldrini si chiamava Lucia, ed è morta a 47 anni. Come ricostruito da Famiglia Cristiana, Lucia era un’artista che dipingeva affreschi. Laura Boldrini perse la sorella, il padre e la madre nell’arco di pochi anni.

Da dove proviene l’immagine tornata virale

L’immagine che circola nei social di Meta è lo screenshot di un post pubblicato su TikTok dall’account @chiarapradella222.

Conclusioni

La donna nell’immagine è l’attrice Krysten Ritter. Non esiste nessuna «Luciana Boldrini», sorella di Laura Boldrini, proprietaria di cooperative.

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