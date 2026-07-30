Putin non ha inviato i canadair russi in Francia e Spagna

Non esiste alcuna offerta né invio russo: gli aiuti sono arrivati dall'UE e da paesi come Italia, Croazia e Grecia

Circola una serie di immagini e reel che sostengono la seguente narrazione: «A Putin dovreste fargli una statua. Ancora una volta dimostra il suo bene per l’Europa, mentre i politici marci lo disprezzano. Invia i suoi canadair per spegnere gli incendi in Francia e Spagna. Onore a te, Zar». Si tratta di una falsa notizia in quanto Putin non ha inviato alcun canadair, né ha formulato alcuna offerta formale di aiuto alla Francia o alla Spagna colpite dagli incendi di luglio 2026.

Cosa circola sui social

Il contenuto virale ha iniziato a diffondersi il 28 luglio 2026, nel pieno dell’emergenza incendi che in quei giorni ha devastato la Gironda francese e le regioni di Madrid, Avila e Toledo in Spagna, costringendo all’evacuazione più di 250.000 persone.

Il testo elogia Putin come benefattore dell’Europa e contrappone la sua presunta generosità all’ingratitudine dei «politici marci».

Nessun canadair da Putin

Putin non ha inviato nulla in aiuto della Spagna o della Francia per far fronte agli incendi. Non esiste alcuna dichiarazione ufficiale del Cremlino, del Ministero degli Esteri russo o della Protezione Civile francese o spagnola che documenti un invio o anche solo un’offerta formale di mezzi antincendio russi. Nemmeno i media russi filo-governativi riportano un gesto del genere, e avrebbero tutto l’interesse a farlo se fosse accaduto.

Di fatto, la fonte madre dell’intera narrazione è un articolo d’opinione pubblicato il 27 luglio 2026 da Vzglyad, testata finanziata dal Ministero dello Sviluppo Digitale russo. La firma è di Valeriya Verbinina e nel testo, intitolato «La russofobia brucia le foreste d’Europa», scrive che «non c’è dubbio» che la Russia avrebbe aiutato l’Europa. Tuttavia, l’autrice lo formula come speculazione soggettiva, al condizionale, non come resoconto di un fatto. La stessa ammette che le autorità francesi «non hanno chiaramente intenzione di chiedere aiuto alla Russia».

Conclusioni

Di fatto, Putin non ha inviato alcun mezzo antincendio in Francia o in Spagna, né ha formulato un’offerta formale in tal senso.

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