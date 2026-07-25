Spagna, l’incredibile velocità del fuoco. In meno di 10 minuti dalla collina le fiamme arrivano davanti alla videocamera – Il video

Le immagini provengono da un tetto nel comune di Navas del Rey, una delle località evacuate ale porte di Madrid

C’è una clip che sta diventando virale sui social: mostra come il fuoco degli incendi, che stanno devastando in queste ore la Spagna, sia in grado di distruggere metri di vegetazione in pochi minuti. Le immagini provengono da un tetto nel comune di Navas del Rey, una delle tre località che, con Chapinería, Colmenar del Arroyo, sono state evacuate nel maxi rogo che minaccia Madrid. Le ha diffuse su X JMBarrera. Nell’arco di pochi minuti le fiamme che lambiscono la collina arrivano davanti al tetto della casa. In soli appena 12 minuti. La Francia e la Spagna bruciano come mai avvenuto prima. Gli incendi che stanno devastando il Paese d’Oltralpe, in particolare, hanno mandato in fumo quasi 98mila ettari dall’inizio dell’anno. In entrambi i stati sono oltre 200mila gli sfollati.

Un morto in un altro incendio a Valencia

Un uomo è morto in un incendio boschivo vicino alla città spagnola di Valencia: lo ha dichiarato il ministero dell’interno, ripreso dai media iberici. La vittima è stata ritrovata in un’auto in un burrone nella cittadina di Manises, a centinaia di chilometri di distanza dagli altri gravi incendi che si stanno propagando intorno alla capitale spagnola.