Sui social circola la polemica contro la scelta di Elliot Page per il ruolo di Achille nel film di Christopher Nolan, ma l'attore interpreta un personaggio diverso

Diverse condivisioni Facebook riportano diverse critiche riguardo alla scelta di alcuni attori per il film The Odyssey di Christopher Nolan. In particolare si contesta il ruolo di Elliot Page che, secondo gli utenti social, nel film interpreterebbe Achille, pur essendo transgender e fisicamente minuto.

La falsa narrazione

Le immagini vengono condivise con le seguenti didascalie:

Un’altra immagine viene condivisa con il seguente testo:

Il mirabolante mondo woke ci mostra Achille in tutta la sua maestosità al centro ( un attore che prima era donna ) 1 metro e 55 cm per forse 38 kg di peso…ed Elena di Troia dalle bianche braccia ( a sinistra della Hathaway), che fu portata via da Paride che se ne innamoro’, scatenando una guerra per la sua “bellezza ” ( non si riesce nemmeno a capire se ha un torace femminile ) e per la quale gli Spartani mossero migliaia di navi per riprendersela…

Elliot Page interpreta Sinone, non Achille

Facendo un semplice controllo sul database del cinema IMDB è possibile verificare che Elliot Page non interpreta Achille nel film, bensì Sinone, ovvero il cugino di Ulisse (Matt Damon). Troviamo conferme anche nelle testate più autorevoli, come Associated Press e The Guardian.

Conclusioni

La polemica contro la scelta di Elliot Page per interpretare Achille in The Odyssey si basa su una premessa falsa. L’attore non fa parte del cast per vestire i panni dell’eroe greco, bensì per interpretare il personaggio di Sinone.

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