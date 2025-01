L’Odissea firmata Nolan si girerà anche in Sicilia. Tra due mesi il primo ciak sull’isola di Favignana

Anche le isole Eolie potrebbero essere utilizzate per qualche scena dal regista Premio Oscar

Quando uno dei più importanti registi viventi si muove verso un progetto, normale che l’industria cinematografica punti il faro e lo segua passo passo. È certamente questo il caso di Christopher Nolan, londinese classe 1970, otto candidature agli Oscar in carriera, due statuette (miglior regia e miglior film) portate a casa proprio con il suo ultimo lavoro, Oppenheimer, cosa che rende freschissima questa hype per il prossimo progetto. Già svelata la data di uscita: 17 luglio 2026. Già svelato il titolo: Odissea, cosa che lascia pochi dubbi anche sulla trama, si tratta infatti della sua visione del poema epico di Omero, di certo un kolossal.

Il cast e la scelta rispettosa del testo

Il cast chiamato in causa dal regista inglese è da kolossal: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron, tutti artisti di primissimo piano, anche se non è stato ancora chiarito chi interpreterà chi. Un kolossal vista Italia, infatti da quanto si apprende oggi da Variety, Nolan tra le location per il suo film ha scelto anche l’isola siciliana di Favignana. Il regista di cult come la trilogia di Batman, evidentemente intende rimanere il più fedele possibile al testo, infatti Favignana era anticamente nota come Egusa, vale a dire «che ha capre»: quello che mangia Ulisse e la sua ciurma quando si fermano laddove si pensa abbiano fatto tappa di ritorno verso casa. Il primo ciak siciliano verrà battuto tra circa due mesi, in realtà Nolan fa riferimento a Favignana ma tutte le isole Egadi e le isole Eolie potrebbero rientrare nel piano di produzione della pellicola.