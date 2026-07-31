Il video della polizia marocchina che apre il cancello a Ceuta non riguarda l’attuale crisi migratoria

Il filmato mostra un agente marocchino aprire un varco alla frontiera di Ceuta e circola come prova della crisi migratoria del luglio 2026

Nel pieno della crisi migratoria di Ceuta del luglio 2026, circola un video che mostrerebbe la «complicità della polizia marocchina» nell’aprire i cancelli della frontiera. Le immagini non documentano gli eventi di questi giorni, in quanto il video risale al maggio 2021.

Il video che circola sui social

Nel video si vede un agente in uniforme aprire un varco nella recinzione di frontiera tra il Marocco e Ceuta, lasciando passare un gruppo di persone. Il testo allegato non specifica con chiarezza quando è stato ripreso, facendo intendere che possa trattarsi di un video odierno: «Il video che mostra la complicità della polizia marocchina che apre i cancelli della frontiera. Complicità del governo marocchino nel creare una crisi alla Spagna nella città di Ceuta (che comunque si trova in Africa)».

Il video è del maggio 2021, non del luglio 2026

Come indicato dai colleghi di Maldita il video risale al 18 maggio 2021. In quelle settimane Ceuta fu al centro di una crisi analoga, quando oltre 6.000 persone entrarono nell’enclave, dopo un evidente allentamento dei controlli sul lato marocchino.

Conclusioni

Il video che mostrerebbe la «complicità della polizia marocchina» non riguarda la crisi di Ceuta del luglio 2026. Le immagini risalgono al maggio 2021 e riproposte senza indicazioni corrette, facendo intendere al pubblico che possano essere attuali.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.