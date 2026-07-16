Il trend delle scale mobili bloccate usato per fare disinformazione sull’immigrazione

Bloccare le scale mobili per fare contenuti è un prank documentato su TikTok in tutto il mondo

Circola un video che mostra un uomo di colore bloccare le persone in fila sulle scale mobili di una stazione o centro commerciale di Monaco, in Germania. Nella clip è stato sovrapposto il testo «Monaco: immigrante nega il passo sulle scale mobili. Indignazione sui social». Oltre al testo, non c’è nessun elemento che consenta di identificare la nazionalità o l’eventuale status migratorio della persona ripresa, mentre il comportamento mostrato corrisponde a un trend documentato e diffuso su TikTok praticato da persone di ogni provenienza, in più paesi.

La parola “immigrante” non ha nessuna base nel video

Nel contenuto non compare nulla (voce, documento, contesto originale) che indichi la nazionalità, l’origine o l’eventuale status migratorio dell’uomo ripreso.

La parola «immigrante» è stata aggiunta da chi ha condiviso il video, sovrapposta al filmato sotto forma di testo, priva di fondamento e costruita per alimentare il dibattuto sull’immigrazione.

Bloccare le scale mobili è un prank globale su TikTok

Il comportamento mostrato nel video non è un episodio isolato né attribuibile a un gruppo etnico specifico. Di fatto, bloccare le scale mobili per filmare le reazioni del pubblico è un formato di contenuto documentato su TikTok da anni, replicato da creator di qualsiasi provenienza etnica e in più paesi.

Già nel 2021 Newsweek documentava influencer che bloccavano le scale mobili per girare video di danza, suscitando polemiche per aver fatto attendere i passanti: il clip in questione aveva superato 30 milioni di visualizzazioni.

A fine giugno 2026, un TikToker è stato schiaffeggiato a New York dopo aver bloccato l’ingresso di una scala mobile per girare quello che lui stesso definiva «this new trend».

Pochi giorni dopo, il 7 luglio 2026, un video analogo circolava su X con la didascalia «It’s become a new ‘trend’ to turn off elevators and stand there blocking them to piss people off». Il video, in realtà, circola almeno da febbraio.

Uno studio pubblicato sul Journal of Cultural Analytics classifica il “prank” su scale mobili come una categoria documentata di contenuti virali su TikTok e YouTube almeno dal 2020, iterabile da creator diversi sotto forma di «prank challenge».

Conclusioni

La didascalia «immigrante» sovrapposta al video non ha alcun fondamento. Nel contenuto non esiste nessun elemento che consenta di identificare la nazionalità o lo status migratorio della persona ripresa. Il comportamento mostrato corrisponde a un prank documentato e replicato da persone di qualsiasi provenienza, in più paesi, su TikTok e altri social, e non corrisponde a un atto di ostilità e prevaricazione sociale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.