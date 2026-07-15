La foto di von der Leyen con Epstein? L’ha fatta l’intelligenza artificiale

L'immagine in bianco e nero che la ritrae con il finanziere condannato è stata rilevata come contenuto AI da SynthID di Google. I numeri di caso citati non esistono nei file DOJ

Circola su Facebook una foto in bianco e nero che ritrarrebbe la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in compagnia di Jeffrey Epstein durante quello che viene descritto come un «festino». Il contenuto è falso, in quanto l’immagine è stata generata con l’intelligenza artificiale. Non esiste alcuna fotografia autentica di von der Leyen con Epstein, né compare nei documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia americano.

Cosa circola

Il 13 luglio 2026, Paolo Sensini pubblica su Facebook un’immagine in bianco e nero accompagnata da questo commento: «Ecco qua la Presidenta UE Ursula von der Leyen in compagnia del suo amichetto Jeffrey Epstein. Se qualcuno pensava che la rete di potere di cui faceva parte coinvolgesse solo gli Stati Uniti, si è sbagliato di grosso. La “Coalizione Epstein” è più viva e forte che mai».

Il post pubblicato da Paolo Sensini su Facebook il 13 luglio 2026. L’immagine allegata è stata generata con l’intelligenza artificiale.

Il post viene ripreso lo stesso giorno da francais.news-pravda.com, uno dei siti della rete Pravda, documentata da DFRLab dell’Atlantic Council, VIGINUM e EDMO come operazione di disinformazione pro-Cremlino attiva in tutta Europa.

L’immagine circolava già dal giorno precedente. Il 12 luglio 2026, un utente Facebook di nome Ralf J. Kohl la pubblica per primo tra i casi che abbiamo esaminato. Su quel post compare un’etichetta automatica inserita da Meta: «Ralf J. Kohl ha aggiunto un’etichetta IA a questo contenuto. L’IA può essere stata usata per molteplici scopi, dal ritocco delle foto alla generazione di contenuti completamente nuovi».

Su X circola una versione più completa dell’immagine, attribuita a un account TikTok (@marioschwarz57), con sovrapposto un testo in tedesco che cita un presunto «Case No.: C-2012-0781» e un «Document No.: D-2012-15427» degli Epstein Files, accompagnato da accuse gravissime nei confronti di von der Leyen.

L’immagine è generata con l’intelligenza artificiale

L’immagine è stata analizzata con SynthID, lo strumento di rilevamento dei contenuti AI sviluppato da Google DeepMind. L’analisi ha rilevato che una parte dell’immagine è stata generata o modificata utilizzando l’intelligenza artificiale di Google.

I codici non esistono nell’archivio degli Epstein Files

Di fatto, non esiste alcuna fotografia autentica di von der Leyen con Epstein in nessun archivio stampa né tra i documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia americano. I numeri di caso e di documento citati nel testo in tedesco sovrapposto all’immagine — «C-2012-0781» e «D-2012-15427» — non corrispondono ad alcun documento reale presente nel portale ufficiale justice.gov/epstein, dove i materiali rilasciati hanno una struttura identificativa completamente diversa.

Conclusioni

L’immagine che ritrae von der Leyen con Epstein è stata generata con l’intelligenza artificiale, come confermato dall’analisi con SynthID di Google DeepMind. I numeri di caso citati non esistono negli archivi del Dipartimento di Giustizia americano.

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