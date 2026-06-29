Bezos e la frase sull’acqua da dare all’AI invece che agli umani è inventata

Il virgolettato nasce da un account che si dichiara satirico, poi un quotidiano indiano lo ha pubblicato come vero e ha corretto troppo tardi

Circola una frase attribuita a Jeff Bezos, il quale avrebbe detto che in futuro l’acqua andrebbe riservata ai data center per l’intelligenza artificiale invece che alle persone. Gira in due versioni, dove nella prima sosterrebbe che «dovrebbe essere usata più per i data center che per gli umani», mentre la seconda indicherebbe l’acqua con «priorità sui bisogni umani». La frase attribuita a Jeff Bezos sull’acqua da riservare all’intelligenza artificiale invece che alle persone è inventata, non l’ha mai pronunciata al VivaTech 2026 di Parigi, l’evento a cui i post la collegano.

Il contenuto che gira

Il cuore di tutte le versioni è lo stesso virgolettato, che in originale è in inglese e che tradotto suona così: «I limiti biologici sono reali, ma il potenziale digitale è infinito. Se affamiamo la nostra infrastruttura di dati delle risorse per il raffreddamento solo per garantire un comfort umano di base, stiamo ritardando la nascita di una superintelligenza che potrebbe risolvere tutti i nostri problemi di risorse. A volte bisogna dare priorità all’intelligenza che ci salverà rispetto alla biologia che ci rallenta». Bezos non ha mai detto niente di tutto questo.

Cosa ha detto davvero Bezos a VivaTech

L’intervento di Bezos al VivaTech 2026 è del 17 giugno, trasmesso integralmente da AP, e non ri riscontra in alcun caso la citazione a lui attribuita. Non compaiono nemmeno i termini chiave su cui si regge, come «limiti biologici», «risorse per il raffreddamento» o «biologia che ci rallenta». Alla stessa conclusione, partendo dallo stesso filmato, sono arrivati i colleghi di Snopes, Lead Stories e The Quint.

Quello che Bezos ha detto davvero è un’altra cosa. Ha sostenuto che l’intelligenza artificiale non distruggerà il lavoro, ma creerà una carenza di manodopera, perché permetterà alle persone di individuare più problemi da risolvere.

Da dove arriva la frase falsa

La frase non nasce da Bezos e non nasce da un giornale. Nasce da un account Instagram chiamato BPD News, che imita il logo della BBC e si descrive come satirico, con tanto di etichetta «Satire/Parody» nella biografia. Il problema è che quell’etichetta non era visibile su ogni post.

Il giorno dopo, il 19 giugno, il quotidiano indiano ThePrint ha preso quella frase e l’ha pubblicata come notizia vera. ThePrint ha poi corretto, cambiando il titolo, rimuovendo il virgolettato e aggiungendo una nota in cui scrive di aver citato Bezos in modo errato. La correzione è arrivata tardi, quando la frase girava già ovunque, mentre la versione originale resta consultabile nell’archivio web.

Conclusioni

Il virgolettato che fa dire a Bezos di voler dare l’acqua alle macchine invece che alle persone è inventato. Lo dimostra la diretta integrale del suo intervento, dove quelle parole non esistono.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.