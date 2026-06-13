Mondiali, CR7 non ha mai bussato alla porta di Homer e i Simpson non hanno previsto chi vincerà il torneo

L'intera narrazione si basa su una scena del 1997, finita malissimo

Il Mondiale è appena cominciato e, un po’ troppo in anticipo rispetto al passato, torna protagonista una vecchia conoscenza. Sui social è già rimbalzato lo screenshot, riportato poi in un video, di una puntata dei Simpson per sostenere che avrebbero previsto la finale tra Messico e Portogallo, con la vittoria di quest’ultima squadra guidata da Cristiano Ronaldo. Di fatto, la scena esiste davvero, solo che (come al solito) risulta forzata, così come la presenza di CR7.

Il meccanismo è sempre lo stesso. Di fronte a un avvenimento importante, viene preso e decontestualizzato un contenuto autentico della serie TV, o lo si inventa di sana pianta (utilizzando l’intelligenza artificiale), pur di sostenere una previsione da parte della famiglia più famosa d’America. Questa volta, però, la presunta “previsione” viene fatta ancora prima dell’avvenimento, il ché rende molto particolare il contenuto oggi virale sui social.

La vera storia della puntata dei Simpson

Lo screenshot riguarda la quinta puntata della nona stagione, intitolata “The Cartridge Family”, andata in onda nel 1997. Per qualche secondo, la famiglia Simpson viene raffigurata nell’iconico salotto davanti alla televisione, mentre uno spot annuncia una partita di calcio tra Messico e Portogallo, presentata come la sfida per decidere «quale sia la nazione più grande della Terra». Quanto basta per associare l’evento a una competizione mondiale, ma c’è di più.

La scritta “Final World Cup” è stata aggiunta dall’autore del montaggio e non è presente nella puntata originale

Nell’episodio, la partita si gioca a Springfield, la cittadina inventata in cui vive la famiglia gialla, ma in nessun momento compare un riferimento alla Coppa del Mondo e all’anno 2026, così come non compare alcun vincitore. Anzi, il match non finisce nemmeno! Infatti, il pubblico si annoia per la lentezza del gioco e dà vita a una rissa che degenera in una sommossa per tutta la città, decretando l’annullamento del match stesso.

Avevano predetto la vittoria di Cristiano Ronaldo?

E Cristiano Ronaldo? Per sostenere una sua presenza, nei video che circolano online viene mostrata la scena in cui Homer si trova davanti casa proprio il campione portoghese, ma la scena non appartiene ad alcuna puntata dei Simpson.

Si tratta, infatti, di una scena appartenente a uno spot pubblicitario della Nike intitolato “Nike: Write the Future“. Niente a che vedere con la puntata del 1997, quando CR7 aveva circa 12 anni ed era appena entrato nelle giovanili dello Sporting Lisbona.

Messico Vs Portogallo in finale? Le probabilità

Nulla vieta che Messico e Portogallo arrivino alla finale del torneo, anche se le probabilità che ciò avvenga risultano estremamente basse. Non dipende dalla forza di entrambe le squadre, ma dal tabellone.

Per avere Messico-Portogallo in finale serve che entrambe siano in due metà opposte del tabellone finale. Qui nasce il problema: se Messico e Portogallo vincessero i rispettivi gironi, il loro percorso naturale li porterebbe nella stessa metà del tabellone, quindi potrebbero incrociarsi prima della finale, non necessariamente a New York il 19 luglio.

Insomma, se Messico e Portogallo si incontreranno o no lo deciderà il campo, ma non una puntata dei Simpson del 1997 in cui non viene previsto alcunché.

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