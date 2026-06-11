«Che ha detto?», l’annuncio Var ai Mondiali è un disastro. Le facce dei sudafricani e l’imbarazzo dell’arbitro Sampaio – Il video

Balbetta, si inceppa, dice una serie di parole che i calciatori sudafricani faticano a comprendere. Finché finalmente non tira fuori il cartellino e ne manda un altro sotto la doccia

i candida già a diventare il primo meme di questi Mondiali 2026 l’annuncio Var dell’arbitro brasiliano Wilton Sampaio durante la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. A lui l’ingrato compito di farsi capire in una lingua evidentemente non sua dopo 84 minuti di gara, davanti a 80.000 spettatori all’Estadio Azteca. E lo stesso Sampaio ha avuto conferma di quanto fosse tutto molto complicato, nel momento meno opportuno: le immagini del fischietto brasiliano che si inceppa, balbetta e poi pronuncia un inglese a tratti incomprensibile hanno già fatto il giro dei social.

Cosa è successo durante il secondo rosso di Messico-Sudafrica

Era l’84° minuto quando il Var ha richiamato Sampaio a rivedere un fallo di Zwane. Dopo la revisione, l’arbitro ha tentato di comunicare la sua decisione ai giocatori e al pubblico, ma le parole non sono arrivate come avrebbe voluto: prima l’impaccio, poi frasi quasi incomprensibili. A quel punto, il difensore Mudau e i suoi compagni sudafricani lo fissavano perplessi, capendo cosa stesse accadendo soltanto quando Sampaio ha estratto il cartellino rosso. Era il secondo rosso della serata, record per una gara inaugurale di un Mondiale: in precedenza era stato espulso Sithole al 4′ della ripresa per fallo da ultimo uomo, mentre nel finale è toccato anche al messicano Montes, anch’egli per gioco falloso.

Come è finita Messico-Sudafrica: i padroni di casa vincono 2-0

Al di là delle polemiche arbitrali, il Messico ha portato a casa i tre punti del Girone A con un netto 2-0. A segno Quiñones al 9′ del primo tempo e Jiménez al 22′ della ripresa, con i sudafricani rimasti in dieci dal 4′ st a causa dell’espulsione di Sithole. Secondo ANSA, gli uomini del ct Javier Aguirre hanno controllato la gara senza particolari affanni, anche se la superiorità numerica acquisita subito nella ripresa ha reso tutto più agevole.