Partono i Mondiali, la Rai già sotto attacco. Sparisce la cerimonia d’apertura: «Neanche si sentiva bene». La rivolta sui social

Alle 20 tassativo la linea passa al Tg1. Poco male se stava andando in onda la cerimonia d'apertura ai Mondiali (sparita da tutti i canali Rai)

Non parte sotto i migliori auspici l’avventura dei Mondiali per la Rai, già sotto attacco sui social nel primo giorno del torneo. Su Rai1 va in onda la cerimonia di apertura allo stadio Azteca di Città del Messico. Uno show imponente con artisti di caratura internazionale, tra cui Shakira e Andrea Bocelli. Peccato però che, chi non ha un abbonamento a DAZN, si è dovuto accontentare di uno spettacolo a metà.

Come al solito, pessima copertura e audio della cerimonia di apertura dei Mondiali. Non abbiamo una nazionale di calcio e neanche un canale televisivo nazionale Serio @RaiUno #Rai SCADENTE 😡🤡 — Niett (@niett_niet45) June 11, 2026

Via la cerimonia, arriva il Tg1

Già la qualità dell’audio secondo diversi utenti sui social lasciava a desiderare. Sarà stata la distanza con il Messico a complicare i collegamenti. Di certo però il palinsesto era già noto. Era già previsto infatti che la cerimonia sarebbe andata avanti anche dopo le 20. Peccato però che proprio a quell’ora arriva il Tg1. Momento irrinunciabile per viale Mazzini. Un po’ meno per gli italiani, che senza poter vedere gli azzurri in campo, almeno si erano illusi di potersi godere l’intera cerimonia di apertura. Niente da fare, viene prima il Tg.

Cerimonia d'apertura su Rai 1 interrotta per dare la linea al Tg1. Iniziamo benissimo. #FIFAWorldCup — LALLERO (@see_lallero) June 11, 2026

Cerimonia di apertura dei mondiali su RAI 1. Ok non c'è ne frega più di tanto. Ma interrompere la trasmissione per trasmettere il Tg1 che senso ha? Non potevano farla su un altro canale piuttosto? — Andor (@andorbonfire) June 11, 2026

Dov’è finita la cerimonia d’apertura sulla Rai

Qualcuno avrà pensato: «Vabè, saranno passati a Raisport». Neanche per sogno, la cerimonia sarebbe rimasta integrale solo su Raiplay. Quindi sarebbe stato necessario lasciare il digitale terrestre e passare allo streaming. Certo, un avviso non avrebbe guastato. Ma ormai, non resta che recuperare i video online. Sempre che qualcuno ne avesse ancora voglia.

Ma il disastroso flop della RAI in questa cerimonia dei #Mondiali? Interrotta e non fatta più vedere nemmeno su altri canali della rete stessa… — Rik Troiani (@riktroiani) June 11, 2026