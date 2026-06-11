Partono i Mondiali, la Rai già sotto attacco. Sparisce la cerimonia d’apertura: «Neanche si sentiva bene». La rivolta sui social
Non parte sotto i migliori auspici l’avventura dei Mondiali per la Rai, già sotto attacco sui social nel primo giorno del torneo. Su Rai1 va in onda la cerimonia di apertura allo stadio Azteca di Città del Messico. Uno show imponente con artisti di caratura internazionale, tra cui Shakira e Andrea Bocelli. Peccato però che, chi non ha un abbonamento a DAZN, si è dovuto accontentare di uno spettacolo a metà.
Via la cerimonia, arriva il Tg1
Già la qualità dell’audio secondo diversi utenti sui social lasciava a desiderare. Sarà stata la distanza con il Messico a complicare i collegamenti. Di certo però il palinsesto era già noto. Era già previsto infatti che la cerimonia sarebbe andata avanti anche dopo le 20. Peccato però che proprio a quell’ora arriva il Tg1. Momento irrinunciabile per viale Mazzini. Un po’ meno per gli italiani, che senza poter vedere gli azzurri in campo, almeno si erano illusi di potersi godere l’intera cerimonia di apertura. Niente da fare, viene prima il Tg.
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Dov’è finita la cerimonia d’apertura sulla Rai
Qualcuno avrà pensato: «Vabè, saranno passati a Raisport». Neanche per sogno, la cerimonia sarebbe rimasta integrale solo su Raiplay. Quindi sarebbe stato necessario lasciare il digitale terrestre e passare allo streaming. Certo, un avviso non avrebbe guastato. Ma ormai, non resta che recuperare i video online. Sempre che qualcuno ne avesse ancora voglia.