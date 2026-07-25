Haaland spiega la Viking Row a Pio e Amedeo, la scena al matrimonio di Donnarumma – Il video

I due comici tra gli invitati delle nozze del portiere della Nazionale e di Alessia Elefante. Il tormentone norvegese degli ultimi Mondiali tiene banco anche in una masseria nelle campagne pugliesi

Gianluigi Donnarumma ha sposato Alessia Elefante venerdì 24 luglio, portando in Puglia decine di volti noti dello sport e dello spettacolo. Tra gli invitati più chiacchierati della festa in Puglia c’era Erling Haaland, compagno di squadra del portiere al Manchester City, che ha preso in mano il tamburo e ha guidato gli ospiti nella Viking Row, la coreografia diventata simbolo della Norvegia ai recenti Mondiali. Dopo aver spiegato i passaggi ai presenti, l’attaccante ha condotto una remata di gruppo perfettamente sincronizzata, con Pio e Amedeo tra i più coinvolti nella scena.

La cerimonia del portiere e capitano della Nazionale italiana si è svolta nel pomeriggio nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire, nel centro storico di Locorotondo. Finita la funzione, sposi e invitati si sono spostati in una masseria nel territorio di Fasano, dove si è tenuto il ricevimento. Tantissimi gli invitati famosi, tra ex compagni di squadra e allenatori. Tra loro anche Roberto Mancini, che con Donnarumma ha vinto un Europeo, senza mai qualificarsi ai Mondiali.