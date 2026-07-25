Haaland spiega la Viking Row a Pio e Amedeo, la scena al matrimonio di Donnarumma – Il video
Gianluigi Donnarumma ha sposato Alessia Elefante venerdì 24 luglio, portando in Puglia decine di volti noti dello sport e dello spettacolo. Tra gli invitati più chiacchierati della festa in Puglia c’era Erling Haaland, compagno di squadra del portiere al Manchester City, che ha preso in mano il tamburo e ha guidato gli ospiti nella Viking Row, la coreografia diventata simbolo della Norvegia ai recenti Mondiali. Dopo aver spiegato i passaggi ai presenti, l’attaccante ha condotto una remata di gruppo perfettamente sincronizzata, con Pio e Amedeo tra i più coinvolti nella scena.
La cerimonia del portiere e capitano della Nazionale italiana si è svolta nel pomeriggio nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire, nel centro storico di Locorotondo. Finita la funzione, sposi e invitati si sono spostati in una masseria nel territorio di Fasano, dove si è tenuto il ricevimento. Tantissimi gli invitati famosi, tra ex compagni di squadra e allenatori. Tra loro anche Roberto Mancini, che con Donnarumma ha vinto un Europeo, senza mai qualificarsi ai Mondiali.