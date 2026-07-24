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Sinner non ci sarà ai Masters 1000 di Montreal. Nemmeno Djokovic

24 Luglio 2026 - 20:58 Stefania Carboni
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I forfait dei due campioni. Assente anche Carlos Alcaraz, per via dell'infortunio al polso
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Jannik Sinner ha annunciato che non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. E lo stesso ha scelto Novak Djokovic. Sarà assente anche Carlos Alcaraz, alle prese con una lunga riabilitazione dopo l’infortunio al polso destro.

Ma chi ci sarà a Montreal?

Sulla carta, quindi, i primi due favoriti del tabellone dovrebbero essere il tedesco Alexander Zverev e il tennista di casa Felix Auger-Aliassime. Nell’entry list figurano poi i nomi di Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego.

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