Sinner non ci sarà ai Masters 1000 di Montreal. Nemmeno Djokovic

I forfait dei due campioni. Assente anche Carlos Alcaraz, per via dell'infortunio al polso

Jannik Sinner ha annunciato che non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. E lo stesso ha scelto Novak Djokovic. Sarà assente anche Carlos Alcaraz, alle prese con una lunga riabilitazione dopo l’infortunio al polso destro.

Ma chi ci sarà a Montreal?

Sulla carta, quindi, i primi due favoriti del tabellone dovrebbero essere il tedesco Alexander Zverev e il tennista di casa Felix Auger-Aliassime. Nell’entry list figurano poi i nomi di Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego.