Il Mondiale l’ha vinto Yamal, ma non Lamine: la storia di Keyne, il fratellino che è «come se fosse un figlio»

Durante tutto il Mondiale il fratellino di appena 3 anni ha seguito la nazionale spagnola guadagnandosi l'affetto di milioni di tifosi. E i social sono impazziti per lui

Negli ultimi giorni il nome di Lamine Yamal è stato al centro dell’attenzione, sia per la celebre fotografia che lo ritrae da neonato insieme a Lionel Messi, sia per il talento e la personalità che hanno fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. Ma durante questi Mondiali c’è stato un altro protagonista capace di conquistare il pubblico: Keyne, il fratello minore dell’attaccante del Barcellona. Con le sue esultazioni dagli spalti e le apparizioni accanto al fratello dopo le partite, il piccolo è diventato un vero fenomeno sui social. Mentre Lamine entrava nella storia come uno dei più giovani campioni del mondo e d’Europa, Keyne, che ha appena tre anni, ha conquistato i tifosi della nazionale spagnola con la sua spontaneità. Anche durante la finale, a cui hanno assistito celebrità internazionali come Justin Bieber e Timothée Chalamet, il fratellino del calciatore spagnolo è stato uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Chi è Keyne, il fratello di Lamine Yamal

Keyne è il fratellastro minore di Lamine Yamal. Nato nel settembre 2022, oggi ha quasi quattro anni e tra lui e il calciatore ci sono circa 16 anni di differenza. I due condividono la madre, Sheila Ebana, ma hanno padri diversi. Nonostante questo, il loro legame è molto forte. Lo stesso Lamine ha raccontato in diverse interviste di provare un enorme affetto per il fratellino, spiegando che spesso si prende cura di lui «come se fosse un figlio». Il campione spagnolo ha anche una sorellastra di nome Baraa.

Perché Keyne è diventato virale

Da quando Lamine Yamal ha debuttato con il Barcellona nel 2023, Keyne è una presenza fissa sugli spalti per seguire le sue partite. Tuttavia, la sua popolarità è esplosa durante i Mondiali, quando le telecamere hanno iniziato a inquadrarlo mentre viveva ogni momento della competizione con un entusiasmo contagioso. Le sue esultanze, gli abbracci con la famiglia, i sorrisi e la gioia nel vedere il fratello in campo hanno rapidamente fatto il giro dei social. Su TikTok, Instagram e X migliaia di utenti hanno condiviso video delle sue reazioni, trasformandolo in una delle mascotte non ufficiali del torneo. Dopo la vittoria della Spagna in finale, il piccolo è sceso in campo per festeggiare insieme a Lamine e al resto della squadra, regalando immagini che hanno emozionato i tifosi e messo in luce il forte legame tra i due fratelli.

La complicità tra i due fratelli

La complicità tra Lamine e Keyne emerge anche dai profili social del campione spagnolo. Il calciatore pubblica spesso fotografie e video insieme al fratellino: dai balli improvvisati alle strette di mano diventate ormai un piccolo rito, fino ai momenti di gioco, come quando Keyne sfreccia su una Mercedes-Benz giocattolo. Oltre a essere uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale, Lamine Yamal mostra così anche il suo lato più tenero, quello di fratello maggiore attento e affettuoso. Durante una conferenza stampa ai Mondiali, il giocatore ha raccontato quanto è «entusiasta di vedere mio fratello felice, vedere mia madre con la vita che ha sempre voluto vivere. È il più grande sogno di un bambino, a parte il calcio e tutto il resto»