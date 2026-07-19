Mondiali 2026, alle 21 la finale Spagna-Argentina. Messi vuole il bis: «Scriviamo la storia» – La diretta
Ci siamo. Domenica 19 luglio alle 21 si chiude il Mondiale di calcio 2026 ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico con la finale tra Spagna e Argentina. In palio a New York nell’ultimo atto tra la Roja e l’Albiceleste c’è l’ambita Coppa del Mondo, ma pure inediti anelli su misura per i giocatori e un ricco montepremi per la federazione vincente. I media di tutto il mondo presentano il match come una sfida spettacolare tra il campione senza tempo Lionel Messi, sulla via del tramonto (39 anni), e quello emergente Lamine Yamal (19), stelle sbocciate entrambe nel Barcellona. Ma a decidere la partita potrebbero essere altri solisti, o magari – in caso di prolungata parità – la lotteria dei rigori. L’Argentina è campione in carica, lotta dunque per il secondo Mondiale consecutivo. Per la Spagna l’ultima (e unica) vittoria della Coppa risale al 2010.
Misure di sicurezza straordinarie al MetLife Stadium
Misure di sicurezza imponenti al MetLife Stadium, lo stadio di New York che ospita stasera la finale dei Mondiali 2026. Inevitabile, considerato che in tribuna d’onore ci sarà anche il presidente Usa Donald Trump, oltre ai reali di Spagna e al premier di Madrid Pedro Sanchez. Il Secret Service è in prima linea nei controlli e all’ingresso per i volontari, gli addetti all’ospitalità e i tecnici e lo staff per la cerimonia di chiusura e dell’half-time show c’è una lunghissima fila composta da migliaia di persone. L’apertura dei cancelli per i tifosi è stata anticipata di un’ora in previsione delle lunghe file per i controlli, così come sono stati rafforzati i mezzi pubblici per arrivare allo stadio.
L'orgoglio di Messi: «Scriviamo la storia»
«La cosa più bella di tutti questi anni non sono solo i titoli, ma l’intero percorso. Condividere ogni giorno con questo gruppo, competere insieme, rialzarsi nei momenti difficili e godersi ogni passo». È la dedica speciale di Lionel Messi ai suoi compagni di squadra a poche ore dalla finale dei Mondiali. Il capitano e simbolo dell’Argentina ha postato la foto della Selecciòn unita su Instagram, rendendo omaggio alla squadra in corsa per il secondo titolo mondiale consecutivo. «Grazie a tutti i miei compagni, allo staff tecnico e a tutte le persone che lavorano ogni giorno per mantenere questa squadra una famiglia. Qualunque cosa accada, questo gruppo ha già scritto una storia che non dimenticheremo mai e che nessuno potrà cancellare. Forza Argentina!».
Visualizza questo post su Instagram