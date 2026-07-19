Mondiali 2026, alle 21 la finale Spagna-Argentina. Messi vuole il bis: «Scriviamo la storia» – La diretta

Al MetLife Stadium di New York l'ultimo atto dei Mondiali: ad assistere alla sfida anche Trump, Sanchez e Re Felipe

Ci siamo. Domenica 19 luglio alle 21 si chiude il Mondiale di calcio 2026 ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico con la finale tra Spagna e Argentina. In palio a New York nell’ultimo atto tra la Roja e l’Albiceleste c’è l’ambita Coppa del Mondo, ma pure inediti anelli su misura per i giocatori e un ricco montepremi per la federazione vincente. I media di tutto il mondo presentano il match come una sfida spettacolare tra il campione senza tempo Lionel Messi, sulla via del tramonto (39 anni), e quello emergente Lamine Yamal (19), stelle sbocciate entrambe nel Barcellona. Ma a decidere la partita potrebbero essere altri solisti, o magari – in caso di prolungata parità – la lotteria dei rigori. L’Argentina è campione in carica, lotta dunque per il secondo Mondiale consecutivo. Per la Spagna l’ultima (e unica) vittoria della Coppa risale al 2010.