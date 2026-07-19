Kylian Mbappé nella storia dopo Inghilterra-Francia: miglior marcatore di sempre ai Mondiali (aspettando Messi)

Doppietta contro l'Inghilterra e quota 22 reti totali: Kylian Mbappé diventa il re dei marcatori della Coppa del Mondo, in attesa della finale di Messi

Bisognerà aspettare la risposta di Lionel Messi nella finalissima tra Spagna e Argentina, ma Kylian Mbappé è diventato il miglior marcatore della storia dei Mondiali nella finalina tra la sua Francia e l’Inghilterra. Con la sua doppietta, che alla fine non è bastata alla Francia per evitare la sconfitta (6-4), l’attaccante del Real Madrid ha raggiunto quota 22 reti in altrettante presenze alla Coppa del Mondo. Inoltre sono 10 i gol in questa edizione: ha superato Messi anche nella corsa alla Scarpa d’Oro.

La sfida tra Mbappé e Messi

Prima del Mondiale il record apparteneva a Miroslav Klose con 16 reti. Era bastata una partita a Lionel Messi, quella contro l’Algeria, per eguagliare il tedesco. Fin da subito è partita una corsa a distanza tra l’argentino e Mbappé, anche se il francese ha 12 anni e 11 presenze in Coppa del Mondo in meno. La Francia non avrà vinto il Mondiale, nonostante fosse partita con i favori del pronostico, ma il francese potrà comunque essere contento per i suoi traguardi personali e per aver scritto una pagina di storia del calcio. E attenzione: Mbappé compirà 28 anni a dicembre, quindi ha davanti almeno un’altra edizione, probabilmente anche di più. Il record sarà inevitabilmente aggiornato. Aspettando però la risposta dell’eterno Lionel Messi contro la Spagna.