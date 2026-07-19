Ultime notizie Crisi Usa - IranMario RoggeroMondiali 2026Sigfrido Ranucci
SPORTArgentinaCalcioFranciaInghilterraKylian MbappéLeo MessiMondiali 2026

Kylian Mbappé nella storia dopo Inghilterra-Francia: miglior marcatore di sempre ai Mondiali (aspettando Messi)

19 Luglio 2026 - 01:19 Matteo Revellino
Doppietta contro l'Inghilterra e quota 22 reti totali: Kylian Mbappé diventa il re dei marcatori della Coppa del Mondo, in attesa della finale di Messi
Google Preferred Site

Bisognerà aspettare la risposta di Lionel Messi nella finalissima tra Spagna e Argentina, ma Kylian Mbappé è diventato il miglior marcatore della storia dei Mondiali nella finalina tra la sua Francia e l’Inghilterra. Con la sua doppietta, che alla fine non è bastata alla Francia per evitare la sconfitta (6-4), l’attaccante del Real Madrid ha raggiunto quota 22 reti in altrettante presenze alla Coppa del Mondo. Inoltre sono 10 i gol in questa edizione: ha superato Messi anche nella corsa alla Scarpa d’Oro.

La sfida tra Mbappé e Messi

Prima del Mondiale il record apparteneva a Miroslav Klose con 16 reti. Era bastata una partita a Lionel Messi, quella contro l’Algeria, per eguagliare il tedesco. Fin da subito è partita una corsa a distanza tra l’argentino e Mbappé, anche se il francese ha 12 anni e 11 presenze in Coppa del Mondo in meno. La Francia non avrà vinto il Mondiale, nonostante fosse partita con i favori del pronostico, ma il francese potrà comunque essere contento per i suoi traguardi personali e per aver scritto una pagina di storia del calcio. E attenzione: Mbappé compirà 28 anni a dicembre, quindi ha davanti almeno un’altra edizione, probabilmente anche di più. Il record sarà inevitabilmente aggiornato. Aspettando però la risposta dell’eterno Lionel Messi contro la Spagna.

Articoli di SPORT più letti
1.

È morta la figlia del ct Silvio Baldini, l’addio a 30 anni e la malattia: come l’aveva raccontata l’allenatore

2.

Mondiali, Sánchez a New York per la finale: la tribuna «esplosiva» con Trump e il rischio beffa se vince la Spagna

3.

Medaglie, anelli su misura e premi record. Cosa e quanto vince chi tra Spagna e Argentina trionfa ai Mondiali 2026 – Il video

4.

Mondiali, l’ira di Londra sullo striscione sulle Falkland/Malvinas: «Intervenga la Fifa». Cosa rischia ora l’Argentina – Il video

5.

È morto Osvaldo Bagnoli, chi era il mister del mitico Scudetto del «Verona dei miracoli»

leggi anche
Mbappe Inghilterra Francia
SPORT

Inghilterra-Francia, spettacolare 6-4. Mai così tanti gol in una finale per il terzo posto ai Mondiali

Di Matteo Revellino
SPORT

Donald Trump contro il Ct dell’Inghilterra Tuchel: «Harry Kane in difesa, che errore!». La reazione di Infantino – Il video

Di Diego Messini
Mbappé Kane Mondiali
SPORT

Francia-Inghilterra vale più del terzo posto: Mbappé e Kane si sfidano per la Scarpa d’oro. L’orario e dove vederla in tv e streaming

Di Matteo Revellino