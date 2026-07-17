Medaglie, anelli su misura e premi record. Cosa e quanto vince chi tra Spagna e Argentina trionfa ai Mondiali 2026 – Il video

Trump e Infantino premieranno domenica sera la squadra vincitrice. Ecco cosa c'è in palio

Cresce l’attesa per la finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna, domenica sera a New York. Ma cosa vincerà in concreto la squadra che trionferà? Per questa edizione dei Mondiali la Fifa ha annunciato alcune novità destinate a entrare nella storia della competizione. La nazionale che conquisterà i Mondiali del 2026 non riceverà soltanto la Coppa del Mondo e le tradizionali medaglie d’oro, ma anche 30 anelli commemorativi in edizione limitata e personalizzati per giocatori e membri dello staff. Si tratta di una prima assoluta nella storia dei Mondiali di calcio e di una scelta che richiama una tradizione sportiva tipicamente statunitense, diffusa soprattutto nei campionati di basket (Nba) e football americano (Nel). A questo si devono poi aggiungere i premi record in denaro (per le federazioni partecipanti) annunciati nel dicembre 2025 dalla Fifa.

Quanto guadagnano le squadre ai Mondiali 2026

Come avviene in ogni edizione del torneo, tutte le 48 nazionali partecipanti hanno ricevuto un contributo di 1,5 milioni di dollari destinato a coprire le spese di partecipazione al Mondiale. A questa cifra si aggiunge poi il premio economico legato alla classifica finale. Nel dicembre scorso la Fifa ha approvato un fondo record da 727 milioni di dollari da distribuire al termine della competizione, una cifra superiore del 50% rispetto all’edizione precedente. Il presidente della Fifa Gianni Infantino aveva definito il Mondiale del 2026 «rivoluzionario anche dal punto di vista del contributo finanziario alla comunità calcistica globale». Grazie a questa cifra, nessuna federazione lascerà il torneo con meno di 10,5 milioni di dollari complessivi tra contributo di partecipazione e premi sportivi.

Il montepremi per ogni federazione

La quota più consistente del montepremi messo in campo dalla Fifa, pari a 655 milioni di dollari, sarà distribuita direttamente alle squadre partecipanti sotto forma di premi in denaro. Chi tra Spagna e Argentina vincerà la Coppa del Mondo incasserà la bellezza di 50 milioni di dollari, mentre ai secondi classificati andranno 33 milioni. Il terzo posto – conteso sabato sera tra Francia e Inghilterra – vale poco meno, 29 milioni di dollari, il quarto 27 milioni. Le squadre classificate tra il quinto e l’ottavo posto riceveranno 19 milioni ciascuna, quelle dal nono al sedicesimo posto 15 milioni, mentre i club dal diciassettesimo al trentaduesimo posto porteranno a casa 11 milioni di dollari. Anche le formazioni eliminate agli inizi del torneo, dal 33esimo al 48esimo posto, beneficeranno di un premio di partecipazione pari a 9 milioni di dollari.

Cosa vince chi diventa campione del mondo

La federazione calcistica che vincerà i Mondiali del 2026 riceverà quindi un premio da 50 milioni di dollari. Si tratta di una cifra superiore a quella dei Mondiali del 2022 in Qatar, dove l’Argentina aveva vinto 42 milioni di dollari. Il momento topico della serata di domenica sarà comunque la premiazione dei giocatori, da parte del presidente della Fifa Infantino e di quello Usa Donald Trump. I campioni alzeranno al cielo la Coppa del Mondo e riceveranno l’ambita medaglia d’oro. Ma la vera novità di questa edizione sarà rappresentata dagli anelli personalizzati consegnati ai campioni del mondo.

Gli anelli personalizzati

Subito dopo il fischio finale il capitano e l’allenatore della nazionale vincitrice riceveranno due anelli simbolici per celebrare il trionfo, ma non saranno quelli definitivi. I 30 anelli destinati ai giocatori e ai membri dello staff saranno infatti numerati, realizzati su misura e accompagnati da un certificato di autenticità personale. Su un lato dell’anello è raffigurato il famoso trofeo della Coppa del mondo, mentre l’altro lato sarà personalizzato «per riflettere l’identità della squadra vincitrice», secondo quanto spiegato dalla Fifa.

Fifa will present World Cup rings to the winners of Sunday's final between Argentina and Spain, which will be attended by Donald Trump. pic.twitter.com/17wyQMDfG8 — BBC Sport (@BBCSport) July 17, 2026

Anelli anche per i fan

La Fifa ha fatto realizzare complessivamente 2026 anelli commemorativi, un numero scelto per richiamare l’anno in cui si disputa la Coppa del Mondo. Tolti i 30 esemplari destinati ai giocatori e ai membri dello staff della nazionale vincitrice, i restanti 1.996 anelli saranno messi in vendita come prodotti ufficiali su licenza e saranno disponibili per i tifosi di tutto il mondo. Per il momento non è ancora chiaro dove e come comprarli e sopratutto il prezzo di vendita. Però secondo la federazione internazionale, questa iniziativa consentirà ai sostenitori di «possedere un pezzo unico della storia della Coppa del Mondo FIFA 2026».