L’Inghilterra travolge la Francia, 4-0 in 45 minuti nella finale per il terzo posto ai Mondiali

Il parziale clamoroso nella finalina: la squadra di Deschamps castigata quattro volte dagli inglesi

Clamoroso nella finalina tra Francia e Inghilterra. Sono già quattro le reti nella partita valevole per il terzo e il quarto posto, ma solo ad opera dei Tre Leoni: è 4-0 alla fine dei primi 45 minuti. È la partita tra le deluse della semifinale, addirittura c’è chi la definisce inutile e non vorrebbe giocarla. Dopo la prima frazione tra Inghilterra e Francia si capisce facilmente chi l’ha presa seriamente e chi invece concepisce questo match più come un’amichevole. I Tre Leoni vanno in rete quattro volte nel primo tempo. Non un bell’inizio per i transalpini, che oggi salutano il commissario tecnico Didier Deschamps dopo 14 anni.

L’Inghilterra domina e trova spazi

C’è tanto turnover in entrambe le squadre. La Francia rinuncia al pallone d’oro Dembélé in favore di Cherki e cambia tutta la difesa titolare. L’Inghilterra decide di non schierare Harry Kane e Jude Bellingham, i due pilastri di questo Mondiale. Ma i Tre Leoni non risentono delle assenze. Anzi, gli inglesi vogliono riscattare la sconfitta con l’Argentina in semifinale. Declan Rice porta avanti subito l’Inghilterra con un tiro da fuori preciso nell’angolino alla sinistra di Maignan. Nella stessa parte della porta finisce anche il colpo di testa di Konsa al 18′. La Francia è annichilita, spezzata in due e in vacanza anticipata. A Saka viene annullato un gol, ma poi si rifà negli ultimi 10 minuti del primo tempo, dove trova addirittura due reti.